První iPad s OLED displejem dorazí za dva roky

Zatímco na iPhonech používá Apple OLED displeje již od roku 2017, u iPadů se jim srdnatě brání. V loňském roce se sice u většího modelu řady Pro rozhodl nasadit panel s mini LED podsvícením avšak ten je ve své podstatě stále klasickým LCD. Tato skutečnost by se ale měla již relativně brzy změnit.

Pokud po OLED displeji v iPadu prahnete, pak vězte, že podle zdrojů velmi přesného analytika Rosse Younga má Apple v plánu uvést první tablety osazené těmito displeji na trhu v roce 2024. Velmi pozitivní je pak to, že se má jednat o řadu Pro a to o oba modely – tedy jak 11”, tak 12,9” verzi. Nynější displejové rozdíly tedy budou opět smazány, což je rozhodně pozitivní. Ne každému totiž vyhovuje velikost 12,9” modelu.

Ačkoliv Young už žádné bližší informace o OLED panelech chystaných pro Apple produkty neprozradil, z dřívějška víme například to, že by Apple rád použil speciální panely s několika sjednocenými vrstvami, které by mu umožnily tělo zařízení zúžit, respektive učinit méně tlusté. OLED jako takový by pak měl mít pozitivní vliv i na výdrž baterie, která by se měla díky vypínání pixelů při zobrazování 100% černé barvy prodloužit. Na výdrži baterie bude mít ale samozřejmě podíl i pokročilejší a tedy i úspornější čipset nebo třeba úspornější 5G modem. Na bližší informace si ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat.