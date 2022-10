Cyberpunk 2077 se těší velké popularitě

Není tomu tak dávno, co tvůrci ohlásili 20 milionů prodaných kopií hry Cyberpunk 2077 na všech platformách. Hra samotná se těší v dnešních dnech obrovské popularitě. CD Projekt RED se na Twitteru pochlubil, že už 4 týdny v řadě Cyberpunk 2077 hraje 1 milion hráčů denně. Odstranění drtivé většiny bugů hře rozhodně prospělo. Hrajete Cyberpunk?

1 million active players each day for four weeks in a row – Night City sure is thriving!

Your passion and continued support leave us speechless 💛

Thank you, Chooms! pic.twitter.com/wJjqS5CMd5

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 19, 2022