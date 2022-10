BMW investuje do elektromobility a baterií ve Spojených státech slušnou sumu peněz. Celkem automobilka utratí 1,7 miliard dolarů, přičemž miliarda půjde na přípravy produkce elektromobilů v již existujícím závodě v Spartanburgu v Jižní Karolíně. Zbytek peněz by měl jít na výstavbu nové továrny na výrobu baterií ve městě Woodruff. Po své výstavbě by měla zaměstnat 300 lidí.