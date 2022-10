5 hlavních rozdílů mezi iPadem 10 a iPadem Air 5

Před nedávnem Apple představil zbrusu nový iPad 10. generace, a to konkrétně po boku nového iPadu Pro s M2 a Apple TV 4K třetí generace. Hned na první pohled si bylo možné všimnout toho, že nový iPad 10. generace na první pohled až příliš nápadně připomíná současný iPad Air 5. generace, což potvrdí snad každý z vás. Oba dva tyto jablečné tablety jsou si v mnohých věcích podobné, každopádně pořád se od sebe v některých zásadních věcech liší. V tomto článku se tak budeme věnovat 5 hlavním rozdílům mezi iPadem 10. generace (dále jen iPad) a iPadem Air 5. generace (dále jen iPad Air).

Asi největším rozdílem, který můžete mezi iPadem a iPadem Air najít, je využitý čip. Zatímco klasický iPad využívá čip A14 Bionic, které jsou osazené v iPhonech 12 (Pro), tak iPad Air nabízí čip M1, který pochází z jablečných počítačů. Z toho samozřejmě plyne, že je iPad Air samozřejmě o mnoho výkonnější. Zatímco iPad s A14 Bionic nabízí 6 jader CPU (4 úsporná a 2 výkonnostní), 4 jádra GPU a 16 jader Neural Engine, tak iPad Air s M1 nabízí 8 jader CPU (4 úsporná a 4 výkonnostní), 8 jader GPU a 16 jader Neural Engine. Co se pak týče RAM, tak aktuálně není jasná její velikost u iPadu, nejspíše ale bude 4 GB, což je v porování s iPadem Air, který nabízí 8 GB, o polovinu méně.

Co se týče hlavních vlastností, tak jsou si displeje velmi podobné – mají tedy stejnou úhlopříčku 10.9″, rozlišení 2360 × 1640 pixelů, jemnost 264 PPI, oleofobní úpravu proti šmouhám a podporují True Tone. Je však nutné zmínit, že iPad Air navíc nabízí antireflexní vrstvu a plně laminovaný displej. Mimo to je ještě důležité zmínit, že zatímco displej iPadu Air podporuje vyobrazení barevného gamutu P3, tak iPad podporuje pouze sRGB, což je rozhodně veliký rozdíl, o kterém je důležité vědět.

Malé rozdíly pak můžeme pozorovat i po stránkách bezdrátové konektivity. Oba dva porovnávané iPady nabízí Wi-Fi 6 s maximální rychlostí přenosu až 1,2 Gb/s, každopádně iPad Air navíc nabízí simultánní dvoupásmový provoz. Co se pak týče Bluetooth, tak zatímco iPad nabízí jeho verzi s označením 5.2, tak iPad Air „jen“ verzi s označením 5.0. To je ale relativně pochopitelné vzhledem k tomu, že je starší, a jeho budoucí aktualizovaná verze zcela jistě nabídne novější verzi Bluetooth. Oba iPady pak nabízí podporu 5G, tedy pokud sáhnete po verzi Wi-Fi + Cellular.

Podpora příslušenství

Jednou z hlavních nevýhod nového iPadu je rozhodně to, že podporuje pouze Apple Pencil první generace, který se ještě nabíjí Lightning konektorem. To je ale problém, jelikož nový iPad již disponuje konektorem USB-C, a pokud byste skrze něj chtěli Apple Pencil první generace dobít, tak si buď musíte pořídit adaptér, anebo využít jiné zařízení. iPad Air oproti tomu v pohodě podporuje Apple Pencil druhé generace, kde nabíjení probíhá bezdrátově. Co se pak týče klávesnic, tak iPad podporuje vlastní Magic Keyboard Folio, zatímco iPad Air Magic Keyboard a Smart Keyboard Folio.