Konec sdílení hesel od Netflixu se blíží! Společnost zavedla funkci, kterou se zákaz přibližuje

Bezplatné sdílení hesel od účtů ve streamovací službě Netflix bude dle všeho zanedlouho konec. Vyplývá to alespoň z kroku, který tento streamovací gigant nyní podnikl a kterým dokonale doplňuje to, co má “rozjeto” již z dřívějška v rámci testování. O co konkrétně se jedná?

Že Netflix v několika zemích Latinské Ameriky testuje poplatky za sdílené účty není žádným tajemstvím. Nyní se pak ve světě rozhodl spustit novinku ve formě funkce, která umožňuje přemigrovat uživatelský profil z jednoho účtu na druhý, aniž byste přišli o své preference, postupy v rozkoukaných filmech a seriálech či jakákoliv nastavení. Jinými slovy, Netflix nyní uživatelům usnadní vytváření si vlastních účtů v případě, že jim již nebude dávat sdílení smysl, popřípadě převod vlastních profilů na účty, na které se již nebudou vztahovat poplatky, protože budou provozovány v rámci rodiny, stejného bydliště a tak podobně.

Netflix sice vyloženě neřekl, že možnost transferu profilu zavádí přímo kvůli blížícím se poplatkům, ale vzhledem k tomu, že se mu odliv diváků stále nedaří zastavit a on sám stojí o zavedení poplatků do konce letoška poměrně dost, je prakticky jasné, s jakým záměrem byla novinka vytvářena. Společnost jí nicméně okomentovala tak, že se zkrátka jedná “jen” o prvek, o který uživatelé stáli a který se jim tedy nyní rozhodli konečně dopřát. A co vy, stále si vás Netflix zvládá udržet?