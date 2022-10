Apple chystá ohebný iPad, dorazí za dva roky

Zatímco konkurence z androidího světa již svět ohebné elektroniky okusila, Apple se mu stále poměrně překvapivě brání. To se však za dva roky změní, tedy alespoň dle tvrzení uznávané analytické společnosti CCS Insight a jejího šéfa Bena Wooda. Analytikům se totiž podařilo od jejich zdrojů zjistit, že kalifornský gigant intenzivně pracuje kromě ohebného iPhonu taktéž na iPadu, který by rád uvedl na pulty obchodů ještě před telefonem.

Že Apple ohebný iPad vyvíjí jsme v minulosti slyšeli již několikrát, avšak tato slova zpravidla přebily spekulace ohledně blížících se skládacích iPhonů. CCS Insight však tvrdí, že Apple s ohebným iPadem nejenže stále počítá, ale zároveň jej chce ukázat coby svůj první ohebný produkt, jelikož mu právě ohebnost dává u tabletů vzhledem k jejich displejovým možnostem daleko větší smysl. Přestože analytici z CCS Insight neprozradili žádné další detaily, z dřívějška víme například to, že by měl skládací tablet disponovat obří 20” obrazovkou, která by se při složení zmenšila na polovinu. O její krytí by se pak měla postarat společnost LG, která údajně vyvíjí speciální ultratenké krycí sklo s možností ohybu. Jak daleko ve svých pracích je, či zda je vůbec úspěšná ale v tuto chvíli dokáže potvrdit zřejmě jen ona sama.