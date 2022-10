Apple chystá na příští rok speciální dock pro iPady, nakopne chytrou domácnost

Jestli je Apple za něco dlouhodobě kritizován, pak je to jeho vytrvalá ignorace produktů pro chytrou domácnost. Sám sice vytvořil standard HomeKit a již brzy přijme i Matter, z hlediska hardwaru však nabízí v současnosti jen Apple TV a HomePody mini. To se má však již relativně brzy změnit.

Zdroje velmi dobře informovaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu tvrdí, že chce Apple v příštím roce vydat speciální docky pro iPady, které se mají v kombinaci s nimi stát ovládacími panely pro chytrou domácnost. Ačkoliv o těchto docích zatím víme pramálo, mělo by se jednat o zařízení schopná tablety nabíjet, ale taktéž třeba ještě lépe ozvučit. Chybět by jim pak neměly ani různé senzory například pro měření teploty, vlhkosti v místnosti a tak podobně. Zkrátka a dobře, měli bychom mít tu čest s jakousi vstupenkou do světa smart home.

Poměrně zajímavé je to, že Apple dle Gurmanových zdrojů stále pracuje i na hybridu iPadu s HomePodem či HomePodu s Apple TV, ale vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový produkt, je potřeba pro jeho vývoj relativně dost času. Právě dock se proto jeví jako ideální mezistupeň, který vyplní čekání na příchod vyloženě nových produktů. Kolik bude stát, kdy přesně se představí a jak moc omezený bude oproti výše zmíněným hybridům nicméně ukáže až čas.