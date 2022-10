Recenze Tactical MagForce Aramid: Překrásný kabátek pro iPhone 14 (Pro) s brutální odolností

V dnešní recenzi se podíváme na nový kryt z dílny českého výrobce příslušenství Tactical. Do redakce nám dorazil konkrétně model MagForce Aramid, u kterého láká výrobce na extrémní odolnost v kombinaci s minimalistickým designem. Je ale skutečně tak dobrý, jak o něm Tactical tvrdí? Přesně na to se vám pokusím odpovědět v následujících řádcích.

Technické specifikace

Jak jste již z názvu pochopili, Tactical sáhl při výrobě krytu po aramidovém vláknu, které se vyznačuje extrémní pevností a odolností. Ostatně, právě pro tyto vlastnosti je ve velkém využíván v armádě pro výrobu neprůstřelných vest, vojenských přileb a tak podobně. Uplatnění ale nachází tento materiál i ve sportu, přičemž florbalovým brankářům bude zřejmě nejbližší kevlar využívaný na kolena brankářských kalhot mnoha značek. Právě kevlar je přitom nejznámnějším aramidovým vláknem.

Kromě odolnosti se vyznačuje aramid na dotyk příjemným neklouzavým povrchem, který navíc neztrácí svou barvu ani například při dlouhodobém používání na slunci. Co se pak týče designu, ten na pohled připomíná karbon využívaný třeba v automobilovém průmyslu a tak podobně. Těšit se tedy jinými slovy můžete na černošedý kryt, na kterém se střídají drobné pruhy složené se čtverečků materiálu, respektive jeho vláken. Tactical se navíc rozhodl maximalizovat odolnost krytu jeho zesílením v rozích, které jsou nejkritičtější z hlediska poškození a které by tedy měly být díky těmto prvkům chráněny o to lépe.

Dalším pozitivem aramidu je fakt, že je extrémně odolný i v malé tloušťce. Díky tomu si tak mohl Tactical dovolit vytvořit jen 0,8mm tlustý kryt, který je jak díky svým rozměrům, tak i designu velmi minimalistický. Právě tloušťka je přitom poměrně zarážející, jelikož i přesto, že je naprosto minimální, dokázal do ní Tactical skrýt kovový rám sloužící pro připnutí MagSafe příslušenství.

Kryty Tactical MagForce Aramid lze v současnosti zakoupit pro iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro a 14 Pro Max. Pozitivem je, že k nim Tactical nabízí doživotní záruku.

Fotogalerie Kryt Tactical MagForce Aramid 1 Kryt Tactical MagForce Aramid 2 Kryt Tactical MagForce Aramid 4 Kryt Tactical MagForce Aramid 6 Kryt Tactical MagForce Aramid 5 Kryt Tactical MagForce Aramid 8 Vstoupit do galerie

Testování

Když mi kryt na testy dorazil a já jej poprvé vybalil z krabičky, překvapila mě jeho minimální tloušťka , která jej předurčuje k tomu, že naprosto dokonale splyne s telefonem, aniž by jej jakkoliv výrazněji zvětšil a přesně to se i stalo. Ještě předtím jsem si však “užil” pár desítek sekund “páčení” krytu na telefon a to kvůli tomu, že jeho okraje jsou poměrně tvrdé a tedy i nepoddajné. Jakmile se to však člověku podaří, kryt padne na telefon doslova jako ulitý, což je naprostá paráda. Osobně mám totiž minimalistické kryty, které se na objemu telefonu podepíší jen nepatrně, velmi rád a tento přesně mé požadavky splňuje.

Díky tomu, že kryt dokonale lícuje s tělem telefonu, vás asi nepřekvapí, že pokud vám padne telefon jako takový tvarově do ruky, s krytem se tato skutečnost absolutně nezmění. Co se pak týče úchopu jako takového, řekl bych, že ten je dost srovnatelný s matnými zády iPhonů 14 Pro. Díky tomu, že i povrch krytu je matný, se totiž telefon v něm drží vskutku příjemně a nemá tendenci prokluzovat. Co mě velmi mile překvapilo pak je to, že se na materiálu takřka neusazují žádné šmouhy ani nic podobného, což je třeba na TPU krytech extrémně problematickou záležitostí.

Jelikož je kryt řešení naprosto minimalisticky, zřejmě vás nepřekvapí, že je přesah jeho hran přes displej naprosto minimální. Ne, že by tam přesah vůbec nebyl, avšak pokud kryt zkombinujete s tvrzeným sklem, pak vyvýšené hrany právě se sklem splynou v jedné rovině, takže jakmile telefon položíte displejem dolů, nestojí na hranách krytu, ale opírá se o celou plochu displeje. Je tedy třeba s touto věcí počítat, ať pak nejste překvapení. Mě osobně tato věc sice nevadí, ale věřím, že kdekomu to vadit může.

Fotogalerie #2 Kryt Tactical MagForce Aramid 10 Kryt Tactical MagForce Aramid 9 Kryt Tactical MagForce Aramid 8 Kryt Tactical MagForce Aramid 7 Vstoupit do galerie

Co se týče ochrany zadních fotoaparátů, ta je řešena pomocí zřejmě plastového černého prstence, který objektivy mírně převyšuje. Přiznám se, že ten mě na první pohled trochu zklamal, protože mi přišel až moc výrazný, ale když jsem kryt nasadil na telefon, záhy jsem pochopil, že ochranu vlastně ani jinak řešit nešlo. Na krytu s tloušťkou 0,8 mm totiž vypadá výrazně zkrátka vše, protože se na zádech telefonu takřka ztratí.

Abych však jen nechválil, jsou tu věci, které mě trochu zklamaly nebo bych je zkrátka viděl zpracované trochu jinak. V první řadě musím zmínit MagSafe, který sice funguje, ale na můj vkus je trochu slabší než by měl být, respektive tak na mě alespoň působí. Osobně například rád používám MagSafe Wallet, abych s sebou nemusel tahat všude velkou peněženku, a právě její přichycení mi v porovnání s jinými MagSafe kryty přijde méně pevné, byť stále spolehlivé. Pro klid duše ale člověk chce zkrátka víc. Druhým negativem je pak výše zmíněná tuhost při nasazování a sundávání, která z krytu rozhodně nedělá kousek, který si ob den vyměníte za jiný. Třetím negativem, které však ve výsledku souvisí s použitým materiálem, je to, že boční výřezy pro tlačítka jsou tvořeny vyloženě jako výřezy, nikoliv průřezy v hraně krytu. Hrany v oblasti tlačítek tudíž nejsou kryty, což představuje určité riziko skrz poškození. Na druhou stranu se ale člověk alespoň dostane do kontaktu s kovovým rámečkem telefonu, což je příjemné.

Resumé

Jak tedy kryt Tactical MagForce Aramid závěrem zhodnotit? Za mě se jedná o designově krásný kryt, který je na iPhonu díky své tloušťce takřka neviditelný, perfektně padne do ruky, nešpiní se a je zkrátka takový, jaký bude spousta z vás zcela určitě zbožňovat. Když k tomu všemu navíc přičtu přívětivou cenu, která je navíc díky slevovému kódu na konci této recenze ještě lepší, dostávám kousek, který by ve vaší výbavě rozhodně neměl chybět. Já osobně již tento kryt z telefonu minimálně po dobu následujících několika měsíců nesundám, protože mě zkrátka baví.

Slevový kód

Pokud vás kryt Tactical MagForce Aramid zaujal, máme pro vás dobrou zprávu. Náš partner Mobil Pohotovost si pro vás totiž připravil slevový kód tactical25, díky kterému můžete tyto kryty zakoupit o čtvrtinu levněji – tedy za 890 Kč namísto obvyklých 1190 Kč.

Kryty Tactical MagForce Aramid můžete se slevou zakoupit zde