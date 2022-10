SpaceX Elona Muska již nadále dle svých slov nemůže platit satelitní služby Starlink poskytované Ukrajině. Společnost žádá, aby financování převzal Pentagon. Musk řekl, že Ukrajincům poskytl 20 tisíc terminálů Starlink, což prý SpaceX již stálo 80 milionů dolarů. Do konce roku by to prý bylo 100 milionů dolarů.