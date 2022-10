Mark Zuckerberg: Dosud nepředstavený AR/VR headset od Applu je předražený

Ano, čtete správně. Mark Zuckerberg stojící v čele Mety (dřívějšího Facebooku) se bizarních prohlášení v posledních dnech opravdu nebojí. Poté, co se při představení nového headsetu Mety v podobě Meta Quest Pro obul do Applu za to, že jeho headset nebude využívat multiplatformní metaverse a tím pádem tuto myšlenku do jisté míry roztříští, se totiž nyní navezl do ceny, která je dle něj extrémní. Jen škoda, že jí zatím ani samotný Apple neoznámil, stejně jako neoznámil ani headset.

O ceně headsetu se Zuckerberg rozvášnil konkrétně v podcastovém rozhovoru s Benem Thompsonem v pořadu Stratechery, který se měl zprvu točit primárně kolem Meta Quest Pro. Zuckerberg však “nečekaně” využil svůj čas i pro kritiku Applu a to právě myšlenkou, že jeho headset bude zkrátka předražený, stejně jako veškeré jeho produkty. Jejich ceny označil jako jakousi hranu toho, co si vůbec může Apple dovolit s tím, že takovouto cenovou politiku nemá snad žádná jiná firma na světě. Asi se proto nebudete divit, že si za tato slova vysloužil lodivod Mety od mnoha technologických fanoušků ostrou dávku kritiky, které se však nelze absolutně divit. Meta jako taková je totiž ta poslední společnost, která by si měla po její sérii skandálů s prodejem uživatelských dat či jejich úniky vyskakovat. A jaký názor máte na Marka Zuckerberga vy?