iPhone nejde měnit hlasitost: 5 tipů pro vyřešení tohoto problému

Ještě předtím, než se vrhnete do jakýchkoliv složitějších postupů, tak zkuste váš iPhone jednoduše restartovat. Někteří uživatelé už slovíčko „restartování“ možná nemůžou vystát, je však nutné zmínit, že opravdu dokáže ve většině případech pomoci. Navíc se jedná o vůbec nejjednodušší postup řešení jakéhokoliv problému. Vzhledem k tomu, že nefungují tlačítka hlasitosti, tak je nutné provést restart jiným způsobem. Stačí přejít do Nastavení → Obecné , kde úplně dole klepněte na Vypnout. Pak už jen stačí přejet prstem po posuvníku Vypněte přejetím, čímž se iPhone vypne. Pak už jej pouze opětovně zapněte a proveďte test tlačítek.

Zjistili jste, že vám tlačítka hlasitosti fungují jen v některých případech, popřípadě že s nimi jste schopni změnit hlasitost médií, a nikoliv vyzvánění? Pokud jste si odpověděli kladně, tak byste měli vědět, že ve výchozím nastavení není možné měnit hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítek – tuto funkci je nutné aktivovat. Stačí přejít do Nastavení → Zvuky a haptika , kde aktivujte v kategorii Hlasitost vyzvánění a upozornění funkci Měnit tlačítky. Pak už vám bude změna hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítek fungovat.

Snažíte se na iPhonu změnit hlasitost, ale daří se vám to jen občas, anebo musíte tlačítko zatlačit příliš silně? Popřípadě došlo k tomu, že funguje jen jedno z tlačítek hlasitosti? Jestliže jste si na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak existuje velká pravděpodobnost toho, že je tlačítko zanesené špínou či čímkoliv jiným. V takovém případě je tedy samozřejmě nutné nějakým způsobem tlačítko vyčistit. Postup je víceméně jednoduchý – stačí, abyste využili isopropylalkohol, který naneste na jemný kartáček. Ten pak vezměte a snažte se štětinkami jemně vyčistit okolí tlačítka. Je každopádně nutné zmínit, že novější iPhony mají okolo tlačítek těsnění, takže buďte opatrní, abyste ho nezničili.

Čas od času se může v systému iOS objevit nějaká chyba, která může klidně jen na některých zařízeních způsobovat nefunkčnost některých věcí. Klidně tak může dojít třeba k tomu, že si zrovna váš iPhone nebude rozumět s aktuální nainstalovanou verzí iOS a nebudou tak fungovat právě tlačítka hlasitosti. V každém případě byste tedy měli mít vždy nainstalovanou poslední verzi iOS, jelikož pokud se opravdu jednalo o chybu systému, tak si můžete být jistí tím, že v nejnovější verzi už bude opravená. Pro aktualizaci iOS stačí přejít do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru , kde už ji můžete vyhledat, stáhnout a nainstalovat. Mimo to zde najdete také možnost aktivace automatických aktualizací.

Obnovení nastavení

Nepomohl vám ani jeden z výše uvedených tipů? Jestli ano, tak existuje ještě poslední možnost, kterou můžete využít – obnovení nastavení do továrních hodnot. Toho docílíte tak, že přejdete do Nastavení → Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone → Resetovat → Obnovit všechna nastavení. Tímto nepřijdete o žádná data, pouze se resetují veškerá nastavení. Jestliže nepomůže ani tohle, tak se s velkou pravděpodobností jedná o hardwarový problém, který bude nutné vyřešit v servisu. Ke ztrátě funkčnosti tlačítek může dojít například po pádu, dále když se do útrob dostane špína nebo voda, anebo se mohou tlačítka poškodit při výměně baterie nebo při jiném servisním úkonu.