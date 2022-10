Apple začal zdarma rozdávat tapety zpěváků pro iPhony a Apple Watch, má to však háček

Hezkých tapet není nikdy dost. Tak přesně něco takového si zřejmě před nějakou dobou řekl Apple a poté se rozhodl do aplikace Shazam impementovat žhavou novinku ve formě mikrosekce na profilu interpreta, do které můžou umělci nahrát tapety pro iPhony či Apple Watch ke stažení zcela zdarma. Jak už je však u Applu zvykem, je tu nemalý háček.

Prvním umělcem, který začal novinku testovat, je zpěvák Tai Vardes, který právě vyráží na turné HDTV Tour a tapety , které přes Shazam zpřístupnil mají sloužit pro jeho propagaci. Jejich nastavení je pak velmi jednoduché – stačí si je totiž klasicky uložit do Fotek a následně je už klasicky nastavit na pozadí jako tomu je u jakéhokoliv jiného obrázku. Háček je však v tom, že Apple opět na mimoamerické uživatele zapomněl a tuto novinku nabízí prozatím jen v USA, což je poměrně zvláštní. Přeci jen, zrovna u tapet není na první pohled nic, co by bránilo jejich rozšíření do celého světa. Jelikož se však jedná zatím o první testy, můžeme ve skrytu duše doufat, že jakmile se vše osvědčí, zpřístupní Apple tuto možnost všem. Tapetu oblíbeného umělce zdarma v dobrém rozlišení bude totiž chtít kdekdo.