Další problémy AirPods Pro 2 začínají pomalu vyplouvat na povrch

Přestože je nová generace sluchátek AirPods Pro na pultech obchodů k dispozici relativně dlouho, byla by chyba si myslet, že se Applu za tu dobu již podařily z hlediska funkčnosti dokonale odladit. Pravdou totiž je, že je tomu přesně naopak, jelikož se u nich objevuje čím dál tím víc problémů, na které uživatelé upozorňují skrze sociální sítě či různá fóra.

V posledních dnech začínají tato místa plnit zejména příspěvky točící se kolem špatné synchronizace zvuku s videi, zvláštním přeléváním zvuku z jednoho sluchátka do druhého, výpadky či kolísáním úrovně hlasitosti, která se reguluje samovolně. Poměrně zarážející je pak to, že se tyto problémy mají dít uživatelům i v případě, že nevyužívají softwarová vylepšení v podobě ANC či režimu propustnosti, u kterých by se právě tyto vlastnosti daly do jisté míry očekávat. Ještě zvláštnější je ale možná to, že problémem dle všeho trpí relativně dost sluchátek, jelikož někteří uživatelé hlásí, že svůj původní pár již stihli reklamovat u prodejce, který jim obratem poskytl zbrusu nová sluchátka, u kterých se však projevilo totéž. Na druhou stranu je třeba dodat, že ne všechna sluchátka těmito problémy trpí, jelikož nám se při recenzování, které bylo přitom opravdu důkladné, nic takového nestalo.

Jelikož se jedná velmi pravděpodobně “jen” o softwarový problém, Applu nejspíš bude stačit vydání opravného firmwaru pro sluchátka či aktualizace pro jeho další zařízení, čímž chyby potlačí. Je nicméně jasné, že už jen to, že vůbec vznikly a u sluchátek se vyskytovaly bez jakéhokoliv komentáře Applu dlouhé týdny, nevrhá na tento produkt příliš dobré světlo. Bude proto velmi zajímavé sledovat, jak si povede v prodejích.