Váš iPhone umí poslouchat zvuky, které mu určíte, a upozornit vás na ně výstrahou

iPhone umí i některé věci, které byste od něj na první pohled nečekali. Mezi takové patří například možnost poslouchání zvuků, na které vás následovně upozorní. Jedná se o funkci, která je primárně určena pro hendikepované, kterým může zachránit život, ovšem lze ji využít i pro ty, které žádné znevýhodnění netrápí. iPhone dokáže naslouchat zvukům v okolí a pokud vámi zvolený zvuk zaznamená, tak vás na to upozorní. Přímo v systému najdete řadu různých zvuků jako je kouř, požár, kočka, pes, spotřebiče, tříštění skla nebo například tekoucí voda. Pokud si z nich nevyberete, pak si můžete zvolit svůj vlastní zvuk, který stačí uložit do telefonu tím, že jej uděláte. Smyslem funkce je, aby například hluchý člověk zjistil, že se mu někde vkrádá do domu. iPhone například zachytí zvuk rozbíjejícího se okna a upozorní na něj uživatele tím, že mu na displeji zobrazí výstrahu nebo mu zavibrují Apple Watch na zápěstí s tím, že upozorní, o jaký zvuk se jedná a uživatel na něj může následně reagovat.

To je celkem zajímavé i pro lidi, kteří sluchové postižení nemají, protože telefon dokáže zachytit zvuk, který vás například nevzbudí, díky tomu, že ještě neodsahuje potřebnou intenzitu. Telefon, který máte na nočním stolku tak například zachytí zvuk požáru a spustí sirénu, jenž vás již zaručeně probudí a můžete okmažitě reagovat. Například onen požár a kouř jsem si nechal aktivovaný. Pojďme se podívat jak na to, abyste mohli mít aktivní rozpoznávání zvuků na vašem iPhone.

Stačí, když zvolíte Nastavení – Zpřístupnění a zde možnost Rozpoznávání zvuku. Poté je nutné stáhnout soubor se zvuky, který se sice tváří jako 10 MB, ovšem z nějakého důvodu se mi vždy stáhlo 27 MB a poté se již můžete pustit do nastavení. Stačí vybrat zvuk, na který má telefon reagovat, případně nahrát vlastná zvuk, například otevření dveří nebo spuštění nějakého spotřebiče, zkrátka cokoli, co je vám užitečné. Následně již jen vyberete, jak vás na daný zvuk má telefon upozornit. O nic víc se nemusíte starat. Jakmile se kdykoli ozve onen zvuk a telefon jej zachytí, upozorní vás na něj tak, jak jste si nastavili. Pokud chcete funkci otestovat, doporučuji si nastavit například kašel, je to rozhodně lepší než testování s požárem. V kreativitě se meze nekladou a určitě najdete spoustu možností, jak tuto funkci vužít pro váš prospěch.