Nejlepší doplňky výživy pro gamery: Jak zcela dominovat v každém zápasu

Komerční sdělení: Videoherní průmysl zažívá neuvěřitelný rozmach. Díky moderním technologiím a vysokorychlostnímu internetu se můžete prakticky okamžitě připojit do hry a v kompetitivních titulech poměřit síly s ostatními hráči. Pokud se považujete za fanouška gamingu či e-sportu a rádi byste svůj výkon posunuli na zcela novou úroveň, pak pro vás máme skvělý tip! Samozřejmě naprostým základem je trénink. Čím více budete trénovat a učit se o mechanikách dané hry, tím dosáhnete i lepších výsledků.

Jenže jde si pomoct i trošku jinak. Stejně jako v tradičním sportu, tak i v e-sportu hrají důležitou roli takzvané doplňky výživy! Ty totiž dokážou perfektně nastartovat vaše kognitivní funkce a výrazně podpořit koncentraci, paměť, rychlost a postřeh či okamžitě dodat potřebnou energii. Pojďme si proto společně posvítit na nejlepší doplňky výživy pro hráče, které zaručeně podpoří vaše herní výkony.

XBEAM

I fanoušci e-sportu si zaslouží doopravdy kvalitní doplňky výživy, které podpoří jejich herní výkon na cestě za vítězstvím v prakticky každé hře. Přesně tohle motto razí i přední prodejce GymBeam, který se primárně zaměřuje na svět fitness a zdraví. GymBeam to však posouvá ještě o level dál. Pro hráče totiž přišel s inovativním brandem XBEAM, který kombinuje přesně to, co každý fanoušek e-sportu potřebuje!

Pokud chcete energii okamžitě a preferujete klasické kapsle, pak jsou jasnou volbou XBEAM Energy Caps. Tento doplněk se spoléhá na 13 aktivních složek přímo určených pro podporu herního výkonu. Kromě podpory paměti, myšlení a koncentrace jim nechybí ani poměrně důležité adaptogeny, které pomáhají lépe zvládat stres a napětí. Nalijme si totiž čistého vína – online gaming s sebou přináší i poměrně silné emoce, které vás mohou rozptýlit, a tedy odklonit od očekávaných výsledků. Do každé hry tak můžete naskočit s perfektním nastavením mysli a všem ukázat svou dominanci.

Co když vám ale kapsle vadí a raději byste zvolili jinou alternativu? Pak se jako jasná odpověď nabízí XBEAM Energy Powder. Jak už ze samotného názvu vyplývá, jedná se o rozpustný prášek, který si připravíte jako ochucený drink přímo ke hraní. V tomto případě se zde dokonce nachází 21 aktivních látek s prakticky stejným cílem – udělat z vás MVP neboli hvězdu každého zápasu. Tento produkt tedy podpoří herní výkon a reakční čas, pomůže se zvládáním stresu a napětí a potlačí únavu. Aby toho však nebylo málo, drink také obsahuje důležité vitamíny pro podporu zraku a imunity. K dostání je s příchutí lesního ovoce, zeleného jablka a jahody+kiwi.

Nootropika

Univerzální odpovědí mohou být i takzvaná nootropika. Jedná se o skupinu látek, s jejíchž pomocí lze podpořit možnosti lidského myšlení, mozkovou aktivitu a kognitivní funkce. Ačkoliv primárně tyto doplňky cílí například na studenty, manažery či různé kreativce, častokrát se k nim uchylují právě i hráči. Nabízejí totiž přesně to, co každý gamer potřebuje. Mezi nootropika se samozřejmě řadí hned několik látek s odlišným zaměřením.

Mezi bezesporu nejoblíbenější nootropika se řadí Acetyl L-karnitin, který představuje typického zástupce této kategorie. Očekávat od něj totiž můžete zlepšení koncentrace a psychického výkonu, což vám pomůže posunout váš herní výkon na zcela novou úroveň. Hráče může také zajímat doplněk známý jako FueBrain. Ten kombinuje 14 pečlivě vybraných látek pro zlepšení mozkových funkcí, soustředění a bdělosti. Navíc neobsahuje kofein, tudíž u něj nehrozí případné problémy s nespavostí. Každopádně sáhnout můžete přímo i po , zeleném čaji či Ginkgo Biloba + Magnézium. Pokud hledáte přímo něco na nabuzení, určitě byste neměli přehlédnout Energy CAPS. Ty si zakládají na kofeinu, zeleném čaji a guaraně společně s vitamíny B3 a B6 přispívajícími ke snížení únavy.

XBEAM vs. nootropika: Jak vybrat?

V závěru si ještě pojďme posvítit na poměrně důležitou otázku. Dosáhnete lepších výsledků s doplňky XBEAM, nebo s tradičními nootropiky? V tomto ohledu jasně vítězí brand XBEAM. Tyto kapsle a drinky totiž kombinují hned několik aktivních látek a nootropik, díky čemuž vám dodají přesně to, co pro dosažení nejlepších herních výkonů potřebujete. V poměru cena/výkon se tak jedná o jednoznačnou volbu. Na druhou stranu ale nemusí každému vyhovovat.

Pokud jste citliví na kofein, nebo se mu ze zdravotních důvodů vyhýbáte, pak je lepší XBEAM nahradit vhodnými nootropiky. V takovém případě se jako vhodný parťák jeví například již zmiňovaný FueBrain. Možností je ale celá řada a je už jen na vás, pro kterou z nich se rozhodnete.

V závěru proto nesmíme zapomenout zmínit například L-theanin s pozitivním vlivem na psychický výkon či Rhodiola Rosea neboli Rozchodnici růžovou, která přináší nejen tradiční benefity nootropik, ale zároveň se vyznačuje adaptogenními vlastnostmi a pomáhá tak zvládat fyzicky a psychicky namáhavé situace. Jako posledního kandidáta si zde zmíníme i takzvaný Cholin Bitartrát. Ten má totiž zásadní vliv na pozornost, formování paměti či koordinaci pohybů a pozitivně se tedy podepisuje na fungování kognitivních schopností.