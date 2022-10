NASA oslavuje nedávný úspěch týkající se odklonu dráhy meteoritu

Není tomu tak dávno, co sonda DART narazila do asteroidu Dimorphos. Cílem bylo zjistit, zda se podaří změnit dobu jeho oběžné dráhy kolem většího asteroidu zvaného Didymos. Podle NASA byly výsledky lepší, než se předpokládalo. Oběžnou dráhu Dimorphose se podařilo zkrátit o 32 minut, přičemž odborníci předpokládali, že by mohli nárazem sondou DART (600 kg při rychlosti zhruba 22500 km/h) tento asteroid zpomalit zhruba o 10 minut. Pokud tedy na Zemi v budoucnu poletí asteroid, nyní už víme, že jej náraz dokáže odklonit. Snad se ale nic takového nebude muset řešit.