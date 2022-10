iPhone 14 je možná jen geniálním tahem Applu, jak z našich pěněženek dostat ještě víc!

Je celkem jedno, jakou optikou se na věc díváte, iPhone 14 zkrátka většině lidí příliš smysl nedává a vzhledem k jeho ceně a výbavě se mnohem víc vyplatí koupit iPhone 13 Pro. Díky tomu by se na první pohled mohlo zdát, že Apple udělal chybu a zkrátka přišel s modelem, který nebude zrovna prodejním hitem, ovšem co když se na to podíváme trošku jinak. Co když Apple iPhone 14 zkrátka jen obětoval a to nikoli v prospěch iPhone 14 Pro, ale ve prospěch změny, která možná nastane již příští rok. Apple v současné době nabízí takzvaný základní model s označením „14“ a výkonnější model s označením „14 Pro“. To by se však do budoucna mělo změnit.

Již nyní se objevují spekulace a náznaky toho, že po vzoru Apple Watch, uvede v příštím roce Apple na trh iPhone 15 Ultra, který by měl být tím nejlepším, co kalifornský gigant dokáže nabídnout. V souvislosti s uvedením modelu Ultra se rýsují dva scénáře. Tím první je, že Apple zkrátka nabídne už jen „Pro“ a „Ultra“ modely a logicky nechá cenu „Pro“ modelu na stejné úrovni jako je nyní (samozřejmě ovlivněnou inflací, kurzem a tak podobně) a model Ultra přijde na trh s ještě vyšší cenou, protože bude samozřejmě tím lepším, než je samotné Pro. Zároveň model s označením Pro nahradí dnes dostupné základní modely, což bude mít Apple jednak možnost odůvodnit špatnými prodeji v letošním roce, a hlavně to bude mít ještě jeden zajímavý efekt.

Ti, kteří se logicky letos nerozhodnou koupit iPhone 14, si buď koupí iPhone 14 Pro nebo iPhone 13 Pro, pokud tedy samozřejmě vůbec nějaký telefon budou kupovat. Z Pro modelu na normální se pak přechází jen velmi těžko, obzvlášť po roce používání 120 Hz displeje. Apple tak dosáhne toho, že lidé, kteří doposud platili méně za klasické modely, najednou budou platit vyšší částku za Pro modely a ti, kteří chtějí ještě něco lepšího, si nově ještě víc připlatí za Ultra.

Druhou možností pak je, že Apple své portfolio rozšíří na tři modely, tedy iPhone 15, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Ultra, případně iPhone 15 nahradí iPhone SE 4. Apple by pak pravděpodobně co nejvýrazněji rozlišil všechny tři modely pomocí odlišné výbavy a klidně by mohl zajmout nižší cenou u základního modelu. V tom případě by pak otevřel svoji nabídku více lidem, protože by byl iPhone dostupnější. Zároveň by však donutil lidi, kteří očekávají pokročilejší funkce přejít na model Pro a ti, kteří již dnes model Pro mají, by z části přešli na Ultra. Je tedy možné, že iPhone 14 je snahou Applu, jak připravit své zákazníky na budoucnost již letos a nepřijít s náhlou a pro mnohé bolestivou změnou. Uvidíme, co budoucnost přinese, ale tak jak jsem se to pokusil ve výše uvedených řádcích shrnout, by to klidně mohlo v příštím roce vypadat.