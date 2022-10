Váš iPhone má předinstalovaný meteoradar, takto jej zobrazíte

Možná jste to vůbec netušili, ale váš iPhone má v sobě předinstalovaný poměrně zajímavý meteoradar, který kromě teploty a srážek umí zobrazit také kvalitu ovzduší. Dostat se k němu není vůbec složité, i když na to, o jak zajímavou věc se jedná je nutné říct, že je poměrně ukryta před zraky uživatelů. Stačí, když ve vašem iPhone půjdete do aplikace Počasí a následně zvolíte v levém spodním rohu displeje ikonu mapy (rozložené listy). Následně se objeví mapa, na které vidíte bublinky s čísly, jenž znázorňují teplotu v místech, která máte přidána do aplikace Počasí, tedy místa, kde počasí aktivně sledujete. V rámci mapy máte možnost zapnout polohové služy a přepnout mezi jednotlivými vrstvami, kde vidíte informace o teplotách, srážkách a kvalitě ovzduší.

Zatímco srážky a teploty jsou dostupné pro celý svět, informace o kvalitě ovzduší některé země, jako je například ČR, SR, Polsko, Rakousko, Rumunsko a řada dalších nenabízí. Pokud však cestujete například do Francie, možná vás překvapí, že uprostřed Alp často není až tak kvalitní ovzduší, jak byste si mohli představovat. Pokud využíváte meteoradar jen občas a stačí vám tyto základní informace, pak je zbytečné instalovat další aplikaci a bohatě si vystačíte právě s meteoradarem v aplikaci Počasí, kteoru má každý z nás ve svém iPhone. Ve spodní části mapy je pak možné v případě srážek aktivovat časovou osu, kde uvidíte, jak budou srážky postupovat na daném území a můžete se detailně podívat, kdy by mělo začít pršet nad vaši hlavou.