Kanye West dostal ban na Instagramu a Twitteru

Jeden z nejkontroverznejěích umělců světa Kanye West to přepískl na sociálních sítích a vysloužil si blokaci na Instagramu a Twitteru. Poté, co na své poslední módní show k příležitosti nové kolekce značky Yeezy předvedl trička s nápisem White Lives Metter, strhla se doslova vlna kritiky na jeho osobu. Negativně se vyjádřilo mnoho největších hvěz showbusinessu a Kanye to nevzal zrovna s pokorou. Poslední dny se West pohádal na sociálních sítích téměř s každým, kdo si dovolil něco říct na jeho adresu, což vedlo až k tomu, že jeho účty zablokoval Instagram i Twitter. Důvodem blokace jsou Kanyeho komentáře, které sociální sítě vyhodnotlily jako antisemitické.

Už od pátku nemá Kanye dostupný účet na Instagramu. Ten sice můžete i nadále sledovat a zjišťovat tak co se Kanyemu honí hlavou, protože jeho profil skutečně nezapadá do stereotypů, ovšem on sám na něj aktuálně nemůže nic přispívat. Kanye se po blokaci na Instagramu přesunul na Twitter, kde zveřejnil po dvou letech příspěvek, který jej však stál také zablokování na Twitteru. Jeho příspěvek sice okomentoval i sám Elon Musk, který zrovna řeší koupi Twitteru, ovšem ani to nezabránilo algoritmům sociální sítě k tomu, aby zablokovala další příspěvky Kanyeho na této sociální síti. Je velmi pravděpodobné, že jako vždy, i tentokrát bude blokace pouze dočasná a už co nevidět, se opět dozvíme nějaká moudra od Kanyeho Westa.