Recenze Tactical Vision StrikePods: Takřka nezničitelná sluchátka

V dnešní recenzi se podíváme na možná ta nejnetradičnější sluchátka, která nám za posledních několik měsíců, ne-li let dorazila do redakce na testy. Řeč je konkrétně o novince Vision StrikePods z dílny společnosti Tactical, u kterých je kladen důraz zejména na jejich vysokou odolnost. Není jí však až moc na úkor kvality zvuku či jiných specifikací sluchátek? Přesně na to se vám pokusím odpovědět v následujících řádcích.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do podrobnějšího hodnocení sluchátek, je třeba si je představit z hlediska technických specifikací. Jedná se o klasická true wireless sluchátka peckového typu, která designové poměrně dost připomínají AirPods a která stejně jako ony spoléhají na nabíjení skrze nabíjecí pouzdro. Sluchátka jsou vyrobena z plastu s tím, že pouzdro je z velké části vyrobeno z kovu, který je doplněn pár plastovými prvky. Na jeho spodní straně pak naleznete USB-C konektor pro kabelové nabíjení, které je (bohužel) jedinou možností, jak jej nabít. Na druhou stranu, vzhledem k cenovce 1090 Kč se není vlastně ani příliš čemu divit.

Poměrně zajímavé je, že Tactical nasadil do svých StrikePods nejnovější komerčně využívaný Bluetooth standard ve formě verze 5.3, který je logicky tím nejspolehlivějším, nejúspornějším a zkrátka nejpokročilejším, který lze využívat. Ano, abyste jeho potenciál ve formě nízké latence, vysoké stability či energeticky nenáročné komunikace využili na maximum, je třeba připojit sluchátka ke zdroji zvuku taktéž s podporou Bluetooth 5.3, avšak tato zařízení se naštěstí již začínají pomalu ale jistě dostávat na pulty obchodů, takže by to nemusel být snad až takový problém. Pokud vás pak zajímá kompatibilita, ta je vzhledem k univerzálnosti Bluetooth zajištěna na všech hlavních platformách – tedy Androidu, iOS, Windows, macOS, ale samozřejmě nebude problém ani jinde. Co se pak týče dalších zajímavých vlastností sluchátek, počítat u nich můžete například s vodpěodolností podle IPX5 či s výdrží 4 hodiny na jedno nabití či 20 hodin v kombinaci s nabíjecím pouzdrem. Nejedná se tedy v žádném případě o špatné hodnoty.

Zpracování a design

Extrémně netradiční nebo možná spíš extrémní a netradiční. Tak přesně tato slova mám chuť různě kombinovat, když se na sluchátka dívám třeba právě ve srovnání s AirPods. Žádný minimalismus u Tactical Vision StrikePods nečekejte. Hlavní roli zde totiž hraje co nejvyšší odolnost, čemuž je zde podřízeno de facto všechno počínaje nabíjecím pouzdrem s pevnou kovovou konstrukcí, která prakticky znemožňuje to, že byste pouzdro, respektive sluchátka v něm nějakým nárazem či pádem zlikvidovali. Konstrukce je zkrátka robustní, což je právě u sluchátek poměrně netradiční. Totéž v bledě modrém se pak dá říci třeba i o “západce”, kterou je třeba stlačit při vyjmutí sluchátek z pouzdra, díky které si můžete být jistí tím, že se ani při té nejextrémnější manipulaci víko pouzdra neotevře a sluchátka z něj tak nevypadnou. Zajímají-li vás barvy, k dispozici je konkrétně šedá a černá varianta, přičemž na testy mi dorazily obě a u obou musím říci, že vypadají vskutku dobře. Jasně, nejedná se v žádném případě o sluchátka pro každého, ale to výrobce vlastně ani nikdy nechtěl. Cílem bylo prosadit se tam, kam se výrobcům sluchátek nechce a to se, troufnu si říci, minimálně díky skutečně netradičnímu designu povedlo.

Co se týče zpracování, zde musím říci, že to jde ruku v ruce s designem, za což jsem moc rád. To proto, že mi rukama v minulosti prošlo již skutečně mnoho odolných krytů zejména pro iPhone, které se sice na první pohled tvářily jako nezničitelné pancíře srovnatelné s tanky, ale když si s nimi člověk začal více hrát, rázem zjistil, že jejich odolnost je pouze na oko. To ale v tomto případě neplatí, protože kov na nabíjecím pouzdru zkrátka neošálíte, stejně jako alespoň na omak tvrzený plast na spodní či boční straně. Sluchátka jako taková jsou pak sice z klasického plastu, ale zde snad ani nešlo čekat nic jiného. Vždyť malá pecka nikdy příliš odolnou nebude už kvůli nutnosti přizpůsobit vše zvukovému projevu, ovladatelnosti nebo třeba pohodlí v uchu uživatele. Z hlediska zpracování si tedy taktéž myslím, že není co vyčítat.

Používání

Sluchátka jsem testoval konkrétně v kombinaci s iPhonem 14 Pro, ke kterému se po prvním spárování připojovala vždy velmi rychle a spolehlivě – upřímně možná kolikrát i rychleji než mé AirPods Pro. Dalším kladem StrikePods je pak bezesporu USB-C port, díky kterému tak lze sluchátka nabíjet daleko univerzálnějším kabelem než je Lightning u AirPods. Bavit se pak o odolnosti mi přijde vzhledem k celkovému konceptu sluchátek skoro až bezpředmětné, jelikož bych se zase jen opakoval. Sluchátka jsem testoval zhruba 2 týdny s tím, že jsem s nimi nesčetněkrát vyrazil do lesa na delší procházku, kterou jsem si chvílemi krátil poslechem hudby či podcastů nebo třeba telefonováním. Odolnost jsem pak ověřil jednoduše tak, že jsem s nimi (byť omylem přísahám!) párkrát trefil strom či kámen, avšak bez jakékoliv úhony. Plastová krabička od AirPods by přitom nic takového beze šrámu nezvládla, jelikož její lesklý bílý povrch poškrábete i škaredým pohledem. Právě odolnost StrikePods je alespoň v mých očích tou suverénně nejzajímavější a nejlákavější vlastností, jelikož je upřímně řečeno velmi osvobozující. Když totiž pochopíte, co jsou sluchátka schopná zvládnout, začnete se k nim tak rázem chovat (respektive se přestanete tak hlídat) a hned se žije tak nějak příjemněji nebo zkrátka beze strachu z toho, že špatným pohybem napácháte u svých sluchátek nenapravitelnou škodu.

Spárování sluchátek se zdrojem zvuku je záležitostí pár vteřin. Jakmile si totiž vytvoří Bluetooth profil, začnou se vždy po vytažení z pouzdra připojovat k poslednímu zařízení velmi rychle a stejně tak rychle reagují například na spuštění hudby a tak podobně. Co se týče zvuku sluchátek, ten bych označit za lepší průměr dané cenové kategorie. Zvukový projev mají totiž StrikePods sice příjemný, na druhou stranu však vcelku nezajímavý, jelikož hrají tak nějak “ploše” bez výraznějších výšek, středů, hloubek či basů. Na nějaké ty procházky do přírody, kdy si člověk chce zkrátka jen pustit něco na pozadí, tedy bohatě stačí, ale abyste si s nimi sedli v klidu se sklenkou dobré whisky na gauč, zavřeli oči a užili si své večerní dvě hodinky hudby a pohody, na to opravdu nejsou, ale znovu opakuji, že na to ani být nemají. Co mě však v souvislosti se zvukem trochu mrzí, je tiché bzučení, které je slyšitelné čas od času při pozastavené hudbě, podlostech či videích. Nejedná se sice o žádný extrém, ale když člověk sedí v tichu, je tento zvuk ne úplně příjemný.

Zatímco zvuk není vyloženě zázračný, mile mě překvapilo dotykové ovládání, pro které jsou k dispozici na sluchátkách dvě poměrně velké, ale hlavně skutečně citlivé plošky. Ač nejsem vyloženě příznivcem ovládání sluchátek skrze prvky na nich, protože mi přijde, že kvůli tomu dříve padají z uší, zde musím říci, že díky velmi dobré citlivosti je ovládání v tomto směru příjemné. A když už mluvíme o uchycení v uších, to bylo pro mě jakožto uživatele s ušima “kompatibilníma” s klasickými AirPods bezproblémové a myslím si tedy, že pokud jste na tom v tomto směru stejně, nebudete mít problém.

Resumé

Jak tedy sluchátka Tactical Vision StrikePods závěrem v pár větách zhodnotit? V mých očích se jedná o velmi odvážný produkt s opravdu velkým potenciálem. Právě odvaha se totiž Tacticalu vyplatila, jelikož umožnila vzniknout de facto zcela nové kategorii sluchátek schopných oslovit jak vyznavače extrémních sportů či obecně činností vyžadujících odolnost, tak milovníky netradičního designu či méně náročné posluchače, kteří prahnou po levnějších sluchátkách s co možná nejlepším poměrem ceny a výkonu. Pokud se tedy řadíte i vy mezi některé z těchto uživatelů, pak si myslím, že si vás dokáží Tactical Vision StrikePods získat.

