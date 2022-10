V Česku odstartovaly prodeje iPhonu 14 Plus

Je pátek 7. října krátce po osmé hodině ranní, což ve světě Applu znamená ve výsledku jen jedno jediné – na pulty obchodů míří poslední z nedávno představených iPhonů. Řeč je konkrétně o modelu 14 Plus, tedy větší verze základního Phonu 14. Ten sice příliš kladně přijat nebyl, na druhou stranu je však třeba říci, že vzhledem k tomu, že se od modelu 13 z loňského roku liší jen málo, zatímco iPhone 14 Plus je ve své podstatě úplná novinka.

Hlavní zbraní 6,7″ iPhonu 14 Plus je kromě velkého displeje zejména jeho – dle slov Applu – extrémní výdrž baterie, která v lecčem překonává i královský iPhone 14 Po Max. Na druhou stranu je třeba jedním dechem dodat, že v prvních recenzích byla novinka poměrně tvrdě zkritizována za to, že u ní Apple stejně jako u jejího menšího sourozence nenasadil 120Hz obnovovací frekvenci displeje, která by jí zajistila plynulejší zobrazování pohyblivého obsahu. Nejen v České republice je pak na pováženou i cena, která je u novinky nasazena. Apple jí totiž v základu se 128GB úložištěm prodává za 29 990 Kč, což je jen pro zajímavost stejná cena, na které před lety začínal iPhone X a o 1000 Kč vyšší cena, než za kterou jste si mohli loni koupit základní iPhone 13 Pro. Zájemce si ale novinka jistě najde.