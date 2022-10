Jste fanoušky Call of Duty? Pořiďte si oficiální CoD kryt na iPhone či řemínek pro Apple Watch

Herní série Call of Duty nelze označit jinak než jako celosvětový fenomén, který díky dalším a dalším dílům stále roste. Další boom této značky se pak očekává již za necelý měsíc, kdy Activision vypustí zbrusu nový díl s podtitulem Modern Warfare 2, který naváže na reboot této minisérie z roku 2019. Asi vás proto příliš nepřekvapí, že se tvůrci snaží obliby této série využít na maximum a to i skrze merch, který jí již řadu let doprovází. Ten navíc nyní zahrnuje třeba i řemínky pro Apple Watch či kryty pro iPhony. Ostatně, podívejte se sami.

Fotogalerie Call of Duty Apple merch 6 Call of Duty Apple merch 5 Call of Duty Apple merch 3 Call of Duty Apple merch 2 Call of Duty Apple merch 1 Call of Duty Apple merch 4 Vstoupit do galerie

Zda je design krytů a řemínků povedený či nikoliv si musí zhodnotit každý uživatel sám. Zatímco řemínky lze zakoupit ve verzí pro všechny modely vyjma Ultra, kryty jsou v době psaní tohoto článku dostupné jen pro iPhony 13 (Pro) a to navíc ještě ne pro všechny modely. Je však pravděpodobně jen otázkou času, kdy Activision naskladní kryty pro iPhony 14 (Pro), aby si jimi mohli uživatelé nejnovějších jablíček udělat taktéž radost. Přeci jen, jak jinak by měl být správný fanda Call of Duty vybaven než právě krytem, kterým dá světu najevo, že právě tuto herní sérii miluje.

Kryty a řemínky s tématikou Call of Duty lze zakoupit zde