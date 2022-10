Call of Duty: Modern Warfare II dorazí už koncem měsíce. Očekávání jsou veliká, neboť díl minulý byl pro většinu hráčů spíše zklamáním. Novinka láká na příběhovu kampaň, která by měla být prý velmi povedená. Ale uvidíme. Těšíte se na nový díl „codka“? Hra vyjde 28. října na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 a Xbox One.

