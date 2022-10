Potvrzeno: Jedna z nejzajímavějších novinek z AirPods Pro 2 na starší AirPods nedorazí

To, co se ještě nedávno zdálo jako takřka hotová věc, je nyní opět v tahu. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o adaptivním režimu propustnosti z AirPods Pro 2. generace, který se měl dle všeho podívat i na AirPods Pro 1. generace a AirPods Max, jelikož byl na těchto sluchátkách dostupný v rámci hned dvou beta verzí a co víc, dokonce fungoval. I přesto se však ozývaly hlasy točící se kolem toho, že se jedná o chybu, což nyní poměrně nečekaně potvrdil i samotný Apple.

S trochou nadsázky se dá říci, že toho před pár hodinami vydaná beta více vzala než přinesla. Právě adaptivní režim propustnosti, který je u AirPods Pro 2 schopný tlumit hlasité zvuky a propouštět do uší uživatelů jen ty tišší, totiž z rozhraní pro AirPods Pro 1 a AirPods Max zmizel a je tedy logicky nezaktivovatelný. Ze strany Applu se jedná evidentně o snahu udržet funkci exkluzivní pro nejnovější AirPods Pro, což si však minimálně na sociálních sítích vysloužilo již poměrně slušnou dávku kritiky.Hardwarově totiž na novinku evidentně mají i starší zařízení, ale kvůli produktové politice Applu budou omezena. Pokud jste se tedy na adaptivní režim propustnosti u starších AirPods těšili, nechte si zajít chuť.