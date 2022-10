iOS 16.1 ještě víc zvýrazní Dynamic Island na iPhonech 14 Pro

Líbí se vám Dynamic Island u nedávno představených iPhonů 14 Pro? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Apple se jej totiž rozhodl v chystané aktualizaci iOS 16.1 ještě více zvýraznit, aby se tak z něj stala ta pravá dominanta “čtrnáctek”. Stačilo mu k tomu přitom velmi málo.

V nejnovější betě iOS 16.1 přibyl u Dynamic Islandu na iPhonech 14 Pro při nastavení telefonu do Dark Mode či s tmavou tapetou světle šedý okraj, který jej má právě zvýraznit. Pokud jste si tedy nastavovali tmavou tapetu záměrně kvůli tomu, abyste tento prvek skryli, s trochou nadsázky se dá říci, že Apple hodil do vašich snah vidle, jelikož bude ostrůvek chtě nechtě vidět neustále. Právě s ohledem na tuto skutečnost se tedy dá podobný upgrade označit za do jisté míry kontroverzní, jelikož ne každému bude po chuti. Bohužel, jakýkoliv přepínač, kterým byste ohraničení zúžili či zcela deaktivovali v plánu alespoň podle dosavadních bet není a vzhledem k tomu, jak moc si Apple na Dynamic Islandu zakládá velmi pravděpodobně ani nebude.