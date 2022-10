AirPods Pro 2 sužuje další nepříjemná chyba, po uživatelích vyžadují nesplnitelnou věc

Problémy Applu s novými produkty dle všeho ne a ne skončit. Po stížnostech na nefunkční mikrofony u Apple Watch 8 a Ultra či na celou řadu zvláštností u iPhonů 14 (Pro) tu totiž máme další nepříjemnost spojenou s novinkou. Ta se týká tentokrát AirPods Pro 2, které po uživatelích vyžadují nesplnitelnou věc.

Čím dál tím víc jablíčkářů si začíná na diskuzních fórech Applu stěžovat na to, že jim čerstvě pořízení AirPods Pro 2 hlásí skrze notifikace v aplikaci Najít to, že je úroveň jejich baterie velmi nízká a že je třeba, aby byla co nejdříve vyměněna. Nic takového však jednak nejde a jednak je celkově divné, že takto AirPody komunikují přes Najít. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se nicméně zdá to, že je Apple omylem softwarově propojil s AirTagy, které právě tímto upozorněním disponují, přičemž při vybití sluchátek si jejich firmware myslí, že je baterie nenabitelná a tedy že jí je třeba vyměnit. To ale samozřejmě nelze. Jablíčkářům tedy nezbývá nic jiného než čekat na softwarový update, který celou záležitost vyřeší.