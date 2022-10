Hlavní novinka z AirPods Pro 2 nakonec na 1. generaci a AirPods Max nedorazí

Pokud jste s námi byli u představení AirPods Pro 2. generace, popřípadě pokud jste četli naše předchozí články, tak jistě víte o tom, že tato zbrusu nová sluchátka přichází mimo jiné s adaptivním režimem propustnosti. Jedná se o vylepšený původní režim propustnosti, který však funguje o mnoho lépe a je zaměřen na to, aby vám do uší pouštěl pouze vybrané zvuky, zatímco hlasité zvuky v podobě sirén, těžkých strojů, troubících aut apod. vyfiltruje. V praxi nový adaptivní režim propustnosti funguje velmi dobře a před pár dny jsme vás dokonce nečekaně informovali o tom, že se má dostat i na původní AirPods Pro a AirPods Max.

Konkrétně si totiž vývojáři a beta testeři systému iOS 16.1 a firmwaru pro jablečná sluchátka všimli toho, že po připojení AirPods Pro 1. generace nebo AirPods Max k iPhonu se v předvolbách objevuje možnost, která nabízí aktivaci adaptivního režimu propustnosti. Už to samo o sobě ale bylo svým způsobem divné – proč by měl totiž Apple zpřístupňovat jednu z hlavních novinek starším generacím zmíněných sluchátek. Kromě toho se tato možnost nezobrazovala naprosto všem, ale jen některým uživatelům, takže vznikaly další otazníky a nikdo nevěděl, jak to vlastně ve skutečnosti bude. Mnoho jablíčkářů s tím však svým způsobem počítalo, a to i přes pochybnosti.

Dnes však jeden z hlavních a nejlépe informovaných leakerů ze světa kalifornského giganta, Mark Gurman, na svém Twitteru publikoval příspěvek, ve kterém píše, že se má jednat o pouhou chybu. Je nutné zmínit, že po aktivaci adaptivního režimu propustnosti na starších sluchátkách nedošlo žádným způsobem k pozměnění zvuku, takže je prakticky jasné, že tuto funkci neumí. Apple tak nejspíše při vývoji iOS 16.1 jednoduše udělal chybu a nechal zmíněné políčko s funkcí zobrazit i uživatelům s nepodporovanými AirPods. Je tedy více než jasné, že v další beta verzi iOS 16.1 a samozřejmě i ve verzi tohoto systému pro veřejnost, která vyjde zanedlouho, adaptivní režim propustnosti pro starší AirPods k dispozici nebude.