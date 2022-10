Apple končí s opravami jednoho z nejoblíbenějších iPhonů všech dob

Přestože za svou existenci Apple představil již mnoho iPhonů, pravdou je, že jen pár modelů se skutečně zapsalo do jeho historie vyloženě zlatým písmem. Jedněmi z těch nejblyštivějších jsou pak bezesporu iPhony 6, které znamenaly vstup Applu do světa větších smartphonů a zároveň upuštění od roky používaného designu s ostrými hranami. Poměrně zajímavé je pak to, že přestože iPhony 6 vyšly již v září 2014, mnozí uživatelé jsou s nimi spokojení doteď. O to víc zamrzí, že Apple končí s jejich opravami.

Je tomu jen pár dní, co Apple zařadil 4,7” iPhony 6 na seznam zastaralých produktů, což pro uživatele neznamená nic jiného než to, že jim již nejsou garantovány opravy v autorizovaných servisech. Pro ty totiž musely být kvůli legislativě k dispozici originální díly, což však nyní kvůli tomu, že již uplynulo více než 5 let od konce prodejů u Applu i oficiálních prodejců nemusí. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se nynější zařazení do seznamu zastaralých produktů vztahuje jen na menší z dvojice iPhonů 6. Větší model 6 Plus byl totiž na tentýž na stejný seznam zařazen již na začátku letoška.

Byla by však chyba si myslet, že od nynějška vám již v autorizovaných servisech iPhony 6 neopraví. Obecně totiž platí, že náhradních dílů bývá i po zařazení produktu na seznam zastaralých zařízení relativně dost, takže bude ještě chvíli trvat, než dojdou. Do té doby by tedy neměl být s opravami problém, takže pokud máte iPhone 6 určený pro servisování, raději s tím příliš neváhejte.