Recenze skla PanzerGlass pro iPhone 14 Pro s aplikačním rámečkem: Ideální sklo pro ty, co mají obě ruce levé

Musím se bez mučení přiznat, že jsem nikdy nebyl nějakým velkým fanouškem tvrzených skel nebo ochranných fólií, ovšem když chtěla moje žena na svůj telefon PanzerGlass a později jsem jej lepil i tchýni, tak jsem začal mít pocit, že technologie tak pokročila, že už tvrzené sklo na telefonu opravdu nevnímáte. Na starý iPhone už to po roce používání nemělo moc význam, ale s přechodem na nový model jsem se rozhodl vyzkoušt tvrzené sklo a tak mi kluci poslali to nejlepší, co dnes PanzerGlass umí. Řeč tedy bude o PanzerGlass Ultrawide fit Screen Protection pro iPhone 14 Pro, jak zní celý název tohoto skla.

Jedná se o klasické čiré sklo, které nemá žádný další efekt, než zkrátka chránit displej telefonu. Pokud byste chtěli nějaké to soukromí nebo ochrnau před modrým světlem, i taková skla v nabídce PanzerGlass najdete, ovšem mě vyhovuje klasika. Protože můj původní iPhone 14 Pro měl výrobní vadu, měnil jsme jej za nový a díky tomu jsem měl možnost sklo nalepit na zcela nový telefon. Bohužel nový telefon měl trošku špinavý displej, takže jsme se stejně nevyhnul leštění, což je celkem škoda. Člověk by tak nějak čekal, že si dá Apple záležet, ale skutečně nálepka na displeji z výroby zcela nepřilnula a zanechala pod sebou čmouhy od lepidla.

Osobně jsme však nemusel používat Wet Wipe, tedy odmaštující vlhký ubrousek z balení PanzerGlass, ale vystačil jsme si pouze s klasickým látkovým ubrouskem a nálepkou na odstranění prachu. Vše je součástí balení a po pár minutách byl displej dokonale vyčištěný a zbavený veškerého prachu. Pokud máte doma čističku vzduchu, pak doporučuji ji zapnout na maximální výkon a dělat instalaci skla v její blízkosti, aby vás zbavila co nejvíce prachu, který by jinak dopadal na displej telefonu. Je důležité, abyste na displeji neměli skutečně žádná smítka ani čmouhy. PanzerGlass začal ke sklům dodávat něco, co vám neuvěřitelně usnadní práci a udělá to z vás mistra v lepení skel.

Jedná se o pevný rámeček z kompostovaného materiálu, který nacvaknete na telefon a do něj pak jednoduše přesně vložíte sklo které lepíte. Rámeček se na telefon nacvakne podobně jako obal jen z vrchní strany. Poté již jen stačí odstranit zadní část skla které lepíte a vložit sklo do rámečku, který se postará o to, abyste sklo nalepili na milimetr přesně. Díky tomu jednak sklo na displeji ani nevnímáte, protože je nalepeno naprosto dokonale a hlavně je zajištěna kompatibilita s obaly, které by mohly mít problém s tím, že je sklo nakřivo a nemusely by přesně pasovat. Díky rámečku je lepení skla skutečně hračkou a jediné, o co se tak musíte postarat, je dokonale vyleštit telefon, pak už není nalepení žádný problém a vždy máte jistotu, že bude sklo nalepeno přesně.

Jakmile sklo přilne, stačí pořádně vytlačit všechny bublinky ze středu do stran. Pokud vám nějaká miniaturní bublinka přece jen pod sklem zůstane, pak z mých zkušeností do pár hodin, nejhůře dní zmizí. Tomu můžete pomoci, když si dáte na prst hadřík a budete ním leštit místo, kde se bublinka nachází, pak je možné, že ji dokážete „rozleštit“ sami během pár desítek vteřin. Ideální je také dát telefon na nabíječku a spustit nějaké aplikace, které jej dokáží vytěžit natolik, aby se zahřál, to pomůže a bublinky zmizí rychleji.

Jak jsem zmínil v úvodu, pro mě nikdy nebyl důvod, proč tvrzené sklo nepoužívat, že bych nevěřil jeho ochranným účinkům a musím říct, že každý telefon, co jsem kdy měl, tak po roce trpěl škrábanci na displeji. Důvod byl v tom, že jsem vždy vnímal skla jako něco, co mě nějakým způsobem omezuje, něco, co vnímám a je to zde navíc. Ovšem v současné době je PanzerGlass už tak daleko, že vlastně nemáte moc šanci vnímat, že jej vůbec máte na displeji a to už je doba, kdy se sklo nalepit vyplatí i lidem, kteří měli stejný názor jako já. Řečí o tom, že se rozbije sklo, když vám telefon spadne na zem, nebo že je možné tvrzené sklo poškrábat si moc nejvšímejte. Je to pravda, ale je to stejné jako tvrdit, že je Aribag k ničemu, protože když dojde k nehodě, tak vystřelí, pouze vám zachrání život, ale pak jej musíte vyměnit za nový, protože vystřelil. Ano, tvrzené sklo může prasknout, můžete jej poškrábat, můžete jej nějakým způsobem zničit, ovšem zcela vše je stejné, jako byste zničili sklo na vašem telefonu nebo jako by vám sklo vašeho telefonu prasklo. Rozdíl je v tom, že pokud se to stane, tak jej sloupnete, vyhodíte a nalepíte nové a displej pod ním je stále jako nový.

Sklo je kompatibilní s naprostou většinou obalů, respektive jsem nenrazail na žádný, se kterým by nemělo být a takový obal bych ani nechtěl, protože by musel výrazně zasahovat do displeje. Opravdu se nemusíte být ani u krytů, které sám používám a přesahují displej tak, aby jej chránily v případě, kdy telefon položíte směrem dolů. Sám používám Pitaka, Apple Case a aktuálně jsem zde měl také Njord a UAG s tím, že žádný z obalů nebyl problém. Co se vlastností displeje týká, ty se nijak nezmeněnily, vše je 1:1 stejné, jako bez použití skla a v podstatě jediný rozdíl je v tom, že vám po displeji, respektive krycím skle snadněji klouže prst. Vliv na Face ID nebo FaceTime je taktéž nulový a nemusíte se zkrátka ničeho obávat. Jediné, kdy můžete sklo vlastně vnímat je, když se na telefon díváte z velkého úhlu a ideálně ještě ve tmě, kdy budete mít možnost vidět hranu skla, ovšem pokud použijete obal s přesahem přes displej, tak v podstatě ani tehdy ne. Sám jsme zvedavý, zda nedám za pár měsíců sklo dolů, ovšem zatím pro to nevidím jediný důvod. Pokud tedy chcete vyzkoušet tvrzené sklo, pak je za mě PanzerGlass s aplikačním rámečkem ta nejsnadnější a nejlepší volba, která je nyní dostupná na trhu.

Skla PanzerGlass (nejen) pro iPhone 14 Pro lze zakoupit například zde