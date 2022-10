iPadOS aplikace, které jistě ocení (nejen) studenti

Každý student má samozřejmě jiné nároky a požadavky, co se aplikací týče. Existují ale aplikace, které se zkrátka mohou hodit všem, a to nejenom studentům. V dnešním článku se společně podíváme na výběr aplikací pro iPad, které jistě oceníte nejen při studiu.

Pro další z aplikací, které jistě ocení každý student, ani nemusíte chodit do App Storu. Jedná se totiž o nativní Připomínky, které najdete na většině Apple zařízení. V Připomínkách si můžete vytvářet seznamy úkolů včetně těch sdílených, k jednotlivým položkám přidávat vnořené úkoly a další obsah, a spolupracovat na jednotlivých záznamech s ostatními uživateli v reálném čase. Mezi další nesporné výhody nativních Připomínek patří to, že jsou zcela bezplatné, a plně integrované v jablečném ekosystému.

Google Kalendář

Kalendářních aplikací https://jablickar.cz/nejlepsi-aplikace-kalendare/ je plný App Store, my jsme ale do tohoto výběru cíleně zařadili Google Kalendář, a to hned z několika důvodů. Jedná se o zcela bezplatnou aplikaci, která je bez reklam, předplatného a nákupů v aplikaci, jak už to tak u aplikací od Googlu bývá. Kromě toho je ale Google Kalendář také nabitý spoustou užitečných funkcí, které studenti jistě ocení. Nabízí například možnost vytváření sdílených kalendářů, propojení s dalšími uživateli, přepínání mezi různými režimy zobrazení, funkci rychlé tvorby záznamů a mnoho dalšího.

