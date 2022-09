Apple chce u svého AR/VR headsetu displeje s nebývalou ostrostí

Už nějakou dobu se šušká, že Apple pracuje na náhlavním AR/VR headsetu. Jelikož je konkurence v tomto segmentu značná, bude muset přijít Apple s něčím extra. Dle spekulací by mohl v tomto produktu, o kterém se jinak prakticky neví vůbec nic, nasadit úžasně ostré displeje.

Podle zákulisních informací Apple žádá Samsung Display a LG Display o výrobu displejů s jemností 3500 ppi. Jen pro představu se hodí uvést, že nejnovější iPhone 14 Pro disponuje displejem s jemností 460 ppi. Původní požadavek Applu na jemnost displeje přitom dle informací byl v podobě 2800 ppi. Nicméně se hodí uvést, že se stále jedná jen a pouze o spekulaci. Weby se shodují, že pokud by se Apple vytasil s AR/VR headsetem s jemností 3500 ppi, rozhodně by nešlo o první generaci tohoto produktu, která by údajně mohla být oznámena na začátku příštího roku. Co se typů displejů (těmi s 3500 ppi pro další generace produktu) týče, mělo by jít o OLEDoS. Tedy o zobrazovací technologii, která používá křemík místo skla a je navržena speciálně pro produkty AR/VR. Zvýšení ostrosti displeje má být součástí snahy Applu o to více vtáhnout uživatele do děje. Jak uvádím výše, o produktu se toho příliš neví. Veškeří spekulanti se ale shodují, že toto zařízení bude stát minimálně 2000 dolarů. Jmenovat by se pak mělo, tedy alespoň jeho první generace, Reality Pro.