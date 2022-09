Hlavní novinky, změny a vylepšení ze 3. bety iOS 16.1 a iPadOS 16.1

Včera večer vypustil Apple další kolo svých beta verzí, které mu mají pomoci odhalit chyby v systémech ještě před jejich vydáním. A jelikož mezi nimi nechyběly ani iOS 16.1 a iPadOS 16.1, které navíc přináší relativně dost zajímavých novinek, změn a vylepšení, byla by škoda si na ně neposvítit.

Vylepšené rozhraní pro správu tapet – V Nastavení je nyní k dispozici vylepšené rozhraní pro správu tapet, které se de facto shoduje s tím, které je nyní k dispozici při změnách tapet přímo ze zamykací obrazovky. Jejich správa tedy bude nyní opět o něco snadnější jelikož se k nim už nebude muset “prokliknout” přes uzamčenou obrazovku, ale půjde to přímo přes Nastavení.

Stage Manager – Tato zřejmě největší novinka operačního systému iPadOS 16 se ve 3. betě 16.1 dočkala rozšíření z iPadů osazených čipy Apple Silicon na iPady s čipy řady A – konkrétně pak modely A12Z a A12X, které tepou v iPadech Pro 2018 a 2020. Z prvních ohlasů se navíc zdá, že vše běží bez větších problémů z hlediska plynulosti, byť Stage Manager jako takový stále obsahuje spoustu grafických glitchů, které jeho vydání brání.

Odstranění podpory externích displejů – S iPadOS 16.1 se však bohužel pojí i jedna nepříjemnost. Ačkoliv u tohoto systému Apple oznámil v červnu podporu externích displejů právě v rámci Stage Manageru, nyní tuto funkci ze systému odebral a zdá se tedy, že s ní budeme muset počítat až v některé z dalších verzí iPadOS 16 – možná 16.2. Na vině budou pravděpodobně taktéž vývojové problémy a zkrátka to, že nejprve bude Apple muset dokončit řádně jednu věc a poté až druhou.

Odstranění Matter – Bohužel se zdá, že nový standard Matter pro snadnější komunikaci chytrých produktů v rámci smart home se opět odkládá. V předešlé betě iOS 16 totiž Apple integroval do Nastavení sekci Matter, přes kterou mělo být příslušenství spravováno, přičemž tutéž sekci nyní opět odstranil. A jelikož byl Matter v minulosti již několikrát odsunut kvůli vývojovým prodlevám a ani nyní nemá jasné datum vydání nebo chcete-li spuštění, zdá se nynější krok Applu jako jasný vzkaz, že Matter hned tak nedorazí.

Integrace satelitní komunikace – Apple se nechal na zářijové Keynote slyšet, že iPhony 14 a 14 Pro dostanou od listopadu podporu satelitní komunikace (byť zprvu jen v USA a Kanadě), díky které si jimi bude možné přivolat pomoc i z míst, která nejsou pokrytá signálem. A právě 3. beta iOS 16.1 začala pokládat pro podporu této novinky základy tím, že přináší změny v kódu, které jsou pro uživatelské zprovoznění potřebné. Zároveň by měla v iOS 16.1 dorazit demo aplikace, která by uživatele naučila funkci využívat, byť není jasné, zda dorazí i do zemí, ve kterých nebude podpora k dispozici.