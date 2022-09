Seriálová adaptace veleúspěšné hry The Last of Us je jedním z nejočekávanějších seriálů příštího roku. HBO vypustilo krátký teaser, který představuje postavy a atmosféru. Video můžete nalézt pod odstavcem. Bohužel jsme se podrobnosti o datu vydání nedozvěděli a na konci videa jen zjišťujeme, že k němu dojde v roce 2023.