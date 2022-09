Dartha Vadera bude v budoucnu dabovat umělá inteligence

James Earl Jones během své kariéry propůjčil svůj hlas například postavě Dartha Vadera. Ve svých 91 letech se už ale zřejmě na dabování necítí. Podepsal totiž práva na archívy své dabérské práce ukrajinskému startupu Respeecher, jenž pomohl jeho hlas vytvořit za pomoci umělé inteligence do seriálu Obi-Wan Kenobi od Disney+. Hlas Dartha Vadera by měl znít jako v prvních filmech Star Wars. Můžete si tedy všimnout, že v seriálu je jeho hlas jiný například oproti filmu The Rise of Skywalker z roku 2019, kde je ještě skutečný hlas Jamese Earla Jonese.