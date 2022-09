Apple Watch Series 8 a Ultra mají problémy s mikrofonem

Na podzim 2022 nebude Apple rozhodně vzpomínat v dobrém. Ačkoliv jsme totiž stále na jeho začátku, kalifornský gigant musí už nyní řešit doslova extrémní množství nejrůznějších chyb a stížností, které trápí jeho softwarové i hardwarové produkty. A nyní vyplula na povrch další z nich s tím, že se týká Apple Watch Series 8 a Ultra.

Fotogalerie Apple Watch 8 LsA 42 Apple Watch 8 LsA 41 Apple Watch 8 LsA 40 Apple Watch 8 LsA 38 Apple Watch 8 LsA 37 Apple Watch 8 LsA 36 Apple Watch 8 LsA 34 Apple Watch 8 LsA 35 Apple Watch 8 LsA 33 Apple Watch 8 LsA 32 Apple Watch 8 LsA 31 Apple Watch 8 LsA 30 Apple Watch 8 LsA 29 Apple Watch 8 LsA 28 Apple Watch 8 LsA 27 Apple Watch 8 LsA 26 Apple Watch 8 LsA 25 Apple Watch 8 LsA 24 Apple Watch 8 LsA 23 Apple Watch 8 LsA 22 Apple Watch 8 LsA 21 Apple Watch 8 LsA 20 Apple Watch 8 LsA 19 Apple Watch 8 LsA 18 Vstoupit do galerie

Rostoucí počet majitelů výše zmíněných hodinek si na diskuzních fórech i sociálních sítích začíná stěžovat na to že jejich mikrofon vypovídá po blíže nespecifikované době službu, kvůli čemuž je tak ve výsledku nevyužitelný například pro měření úrovně hluku v okolí a tak podobně. Nefunguje však třeba ani Siri, detekce mytí rukou a tak podobně, jelikož s mikrofonem je provázána celá řada softwarových funkcí hodinek. Jedná se nicméně dle všeho “jen” o softwarový problém, jelikož pro jeho opravu stačí hodinky restartovat, čímž se chod mikrofonu opět obnoví. I tak je ale celá záležitost navýsost nepříjemná a do jisté míry i zarážející. Skoro to totiž vypadá, jako by Apple watchOS 9, který v hodinkách běží, neměl příliš důkladně otestovaný. Snad se tedy v některé z dalších verzí watchOS 9 dočkáme opravy, která vše jednou provždy vyřeší. Zda se tak stane za den, týden či měsíc je ale ve hvězdách, jelikož Apple celou záležitost zatím neokomentoval.