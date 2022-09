Recenze PanzerGlass HardCase MagSafe: Vylepšená verze už tak skvělého krytu

V dnešní recenzi se podíváme na novou generaci oblíbeného krytu z dílny dánského výrobce příslušenství PanzerGlass. Řeč je konkrétně o novém typu HardCase, který si svou premiéru odbyl již v loňském roce, avšak upřímně řečeno v elementární podobě. To se ale letos naštěstí díky implementaci MagSafe mění, což rázem z krytu dělá o poznání zajímavější kousek. Jaký tedy v kombinaci s iPhonem 14 Pro je?

Technické specifikace, zpracování a design

PanzerGlass HardCase MagSafe je vyroben z polykarbonátu s kombinaci s čirým TPU rámečkem tvořeným ze 60 % z recyklátu, čímž kryt potěší i ekologicky smýšlející uživatele. Použitý materiál dokonale obepne tělo telefonu a díky jeho vlastnostem mu poskytne velmi dobrou ochranu odpovídající dle slov výrobce dvojnásobnému Military Standardu. Kryt by si tedy měl poradit například nejrůznějšími pády z výšky a tak podobně, byť je třeba jedním dechem dodat, že pády jsou samozřejmě vždy dost o štěstí a i sebelepší kryt vám při nešťastném dopadu telefon nezachrání. Kromě odolnosti je pak dalším pozitivem antibakteriální nanovrstva, která má poskytnout ochranu před 99,9 % bakteriemi a to po dobu 12 měsíců či 10 000 oděrů. Bakterie na povrchu krytu díky speciální vrstvě zemřou do 24 hodin, což není vůbec špatné.

Kryt jako takový je takřka 100% průhledný a to jak na zádech, tak i po stranách, díky čemuž nekazí design telefonu jako takového. Jediné, s čím je třeba v rámci designu počítat, je to, že záda krytu zdobí ikonický bílý magnetický kruh s krátkou čárkou pod ním, který slouží k přichycení MagSafe příslušenství. Právě jeho absence přitom byla u předešlé generace hlavním kamenem úrazu, jelikož MagSafe příslušenství přes kryt na iPhonech 13 zkrátka nedrželo. To už je ale nyní naštěstí minulostí. Co se týče ceny krytu PanzerGlass HardCase MagSafe, ta je 799 Kč.

Testování

Kryt jsem na iPhone 14 Pro nasadil hned po jeho rozbalení v den startu prodejů a musím říci, že od první chvíle jsem si ho zamiloval. HardCase jsem totiž používal i s iPhonem 13 Pro Max s tím, že jako jeho největší slabinu jsem vnímal právě absenci MagSafe, kvůli které byl právě s MagSafe příslušenstvím víceméně nepoužitelný, což se však nyní mění. Magnety v krytu jsou dle mého testování z hlediska síly na stejné úrovni jako tomu je u magnetů přímo v telefonu, díky čemuž tak není třeba se obávat například připnutí telefonu s krytem ke stojánkům, držákům v autě a tak podobně. Zkrátka a dobře, z hlediska MagSafe funguje vše přesně tak jak má a jak byste chtěli.

Z hlediska odolnosti krytu nemám příliš co vytknout. Stejně jako jeho předešlou generaci, ani tuto nejste schopní jednoduše poškrábat například klíči či drobnými mincemi někde v brašně, do které telefon pohodíte a dále se o něj nestaráte. Velmi kladně hodnotím i prvky snažící se minimalizovat škody na telefonu způsobené případnými pády. Řeč je konkrétně o jakýchsi vzduchových náraznících, které jsou umístěny v rozích hran krytu. Proti škodám způsobeným pády se ale snaží PanzerGlass bojovat třeba i okraji vytaženými nad úroveň displeje, díky čemuž jsou tak jeho okraje velmi solidně chráněny a navíc díky nim můžete telefon položit displejem dolů bez toho, aniž by se dotýkal podkladu. Typově stejný prvek je pak použit jako již tradičně i u zadního fotoaparátu, který je tak díky tomu taktéž velmi slušně kryt.

Zajímá-li vás pak to, jaký je kryt v ruce, zde je hodnocení samozřejmě dost subjektivní, ale musím říci, že pro mě osobně vskutku příjemný. Lesklé hrany s mírným gumovým nádechem drží v ruce dobře a totéž v bledě modrém lze pak říci i o vyloženě plastových zádech. Jediné, co mě u krytu celkem štve, byť je to ve výsledku vlastnost všech krytů z podobného materiálu je fakt, jak moc se špiní, respektive jak moc se na něm chytají otisky prstů, různé šmouhy a tak podobně. Z dlouhodobého hlediska je zase třeba počítat s určitým zažloutnutím, byť v případě předešlého HardCase jsem jej začal řešit zhruba po třičtvrtě roce, což není špatné skóre (respektive, většina levnějších krytů žloutne podstatně rychleji). Nevím sice, zda se zde výrobci žloutnutí nepodařilo nějak vyřešit, ale upřímně mi rukama prošlo už tolik krytů s nejrůznějšimi antižloutnoucími ochranami, že bych na podobné sliby stejně příliš nevěřil.

Resumé

Jak tedy kryt PanzerGlass HardCase MagSafe v krátkosti zhodnotit? Za mě se jedná o super kryt, který bude jedním z mých nejoblíbenějších a nejpoužívanějších až do představení iPhonů 15 Pro příští rok. Jedná se totiž zkrátka a minimalistický kousek nabízející uživateli vše, co od krytu potřebuje. To vše navíc za poměrně příznivou cenu, která dělá z krytu kousek dostupný pro každého. Mezi čirými kryty bych se tedy nebál právě tento kousek díky dobrému poměru cena/výkon doporučit.

