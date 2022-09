Slepý fototest: Poznáte rozdíl mezi iPhone 14 a iPhone 14 Pro Max?

Zvažujete, zda si pořídíte iPhone 14 nebo iPhone 14 Pro Max, a jde vám o kvalitu fotografie, přičemž víte, že LiDAR, teleobjektiv, makro a ProRAW stejně nevyužijete? Tak si projděte toto slepé srovnání, kde jsme vedle sebe postavili fotografie z ultraširokoúhlého a hlavního fotoaparátu obou telefonů. Schválně, jestli správně určíte, která fotka je z jakého zařízení, a jestli je ten rozdíl vůbec mezi oběma modely patrný.

Jedná se o denní a nijak složitou scénu, takže je vzájemné porovnání ještě o to těžší. Papírově má samozřejmě vyhrát iPhone 14 Pro Max se svým 48MPx fotoaparátem, který ale v tomto případě pořizuje snímky ve 12 MPx, protože v ProRAW jsme opravdu nefotili. Díky cloně by měl vyhrát i v případě ultraširokoúhlého fotoaparátu. Všechny snímky pak pocházejí z nativní aplikace Fotoaparát a nejsou nijak editovány. Ukázkové snímky si můžete do detailu prohlédnout zde. Jaká fotografie pochází z jakého zařízení se dozvíte na konci článku.

Tak jak jste hádali? První fotografie je vždy z iPhonu 14 Pro Max, druhá pak byla pořízena iPhonem 14. Rozdíl je vidět na první pohled, protože nižší model rád přibarvuje. Paradoxně tím ale vznikají na oko líbivější fotografie.