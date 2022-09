Pokud budou opět potřeba roušky, Apple je připraven

Léto uteklo jako voda a již nyní se začíná pomalu ochlazovat. Zároveň se otevírá diskuse o případném návratu pandemie Covid-19 a tedy i o povinném nošení roušek či respirátorů. Naštěstí Apple je na jejich návrat více než připraven!

Problematika Face ID a roušky

Když poprvé udeřila globální pandemie a téměř po celém světě se zavedlo povinné nošení roušek a respirátorů, znatelně na to doplatili uživatelé iPhonů s Face ID. Face ID funguje na bázi 3D skenu obličeje, což pochopitelně nebylo možné z důvodu jeho zakrytí zmiňovanou rouškou. O jednu z hlavních výhod novějších iPhonů jsme tak rázem přišli a museli se tak přejít k sice zdlouhavější, ale zato ověřené metodě – ručnímu psaní kódu.

Naštěstí Apple nezahálel a pustil se do řešení tohoto nedostatku. To přišlo spolu s aktualizací iOS 15.4. Od této verze je Face ID plně funkční i v případech, kdy máte nasazenou roušku nebo respirátor. Má to však jednu podmínku. Face ID je funkční pouze na iPhonech 12 a novějších, konkrétně tedy na telefonech iPhone 12 (Pro), iPhone 13 (Pro) a na iPhone 14 (Pro). Uživatelé se staršími iPhony mají bohužel smůlu z důvodu staršího Face ID modulu, který není v takovém případě schopen zajistit zabezpečenou autentizaci.

Jak nastavit Face ID s rouškou

Jestliže tedy vlastníte iPhone 12 a novější s operačním systémem iOS 15.4, pak vám Face ID v kombinaci s rouškou nebo respirátorem bude fungovat. Mějte ale na paměti, že je potřeba funkci nastavit. Otevřete proto Nastavení > Face ID a kód, kde se musíte prostřednictvím kódového zámku autentizovat. Následně stačí sjet níže a jezdcem aktivovat možnost Face ID s rouškou. V této situaci se otevře průvodce, který bude požadovat druhý sken obličeje bez roušky. Jestliže máte v ruce úplně nový iPhone s ještě nenastaveným Face ID, systém se vás po prvotním skenu zeptá, zda si přejete aktivovat tuto funkci a případě vás požádá o druhé naskenování obličeje.

Určitě ale nesmíme zapomenout zmínit jednu poměrně důležitou skutečnost. Pokud byste chtěli iPhone odemknout s pomocí Face ID s nasazenou rouškou, je nutné se dívat přímo na iPhone. V opačném případě se telefon jednoduše neotevře. Systém Face ID v takovém případě dokáže autentizaci provést na základě skenu jedinečných detailů kolem očí uživatele.

Face ID s brýlemi

Aktualizace iOS 15.4 přinesla i vylepšení pro jablíčkáře, kteří nosí brýle. Při nasazených brýlích a roušce totiž nemusí systém fungovat správně, a proto nechybí možnost Přidat brýle, která se nachází hned pod zmiňovaným jezdcem pro aktivaci Face ID s rouškou. V takovém případě si iPhone udělá další sken vašeho obličeje, tentokrát s nasazenými brýlemi. Apple každopádně upozorňuje, že Face ID nefunguje v kombinaci s rouškou a slunečními brýlemi.

Jak řešit problémy s Face ID modulem

Jenže co dělat, pokud máte problémy se samotným Face ID modulem? Tento problém bývá obecně označován za jeden z nejzávažnějších, jelikož z bezpečnostních důvodů není možné jednoduše vyměnit jeden modul za druhý, respektive ne každý si s tímto úkonem poradí. I přesto se ale nabízí řešení. Pomocnou ruku vám může nabídnout Český Servis, který je autorizovaným servisním střediskem Apple a dokáže si tedy poradit s výměnou Face ID modulu u všech modelů Apple iPhone. Obrovskou výhodou je, že tuto opravu dokáže řešit takzvaně i pozáručně.

Výměna samotného Face ID modulu je ekonomicky daleko přívětivější. V opačném případě by vám totiž nezbývalo nic jiného, než vyměnit celé zařízení, což se logicky řádně prodraží. Český Servis zajišťuje záruční a pozáruční opravy Apple zařízení a hravě si poradí i s těmi nejnáročnějšími problémy. Jednoduše stačí vaše jablíčko zanést na pobočku a domluvit následující postup.

Jestliže ve vašem okolí servis nemáte, případně nemáte čas jej navštívit v otvírací době, pak můžete využít možnost svozu. V takovém případě si kurýr vyzvedne vaše Apple zařízení, předá jej servisu a po jeho opravě vám jej doručí zpět. Svoz je navíc pro jablíčkáře zcela zdarma! Případnou další alternativou je využití doručovacích služeb.

Služby Českého Servisu najdete zde