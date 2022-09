Recenze iPega 4008: Levný MFi gamepad plně kompatibilní s iPhonem, iPadem či Macem

Gaming je skvělou aktivitou pro odreagování a zabavení. Ve finále ale záleží na tom, jak se do hraní vlastně hodláte ponořit. V takovém případě se nabízí možnost využití herního počítače, herní konzole, nebo třeba iPhonu či Macu. Variant je zkrátka více a záleží jen na každém z nás. Herní zážitek nám může podstatně zpříjemnit kvalitní gamepad neboli herní ovladač, s jehož pomocí dokážou být hry o dost živější.

Právě proto jsme si v rámci naší recenze posvítili na oblíbený gamepad iPega 4008. Ten se totiž pyšní jednou poměrně zásadní vychytávkou, kterou bychom u konkurence jen tak nenašli. Disponuje totiž oficiální certifikací MFi (Made for iPhone), což z něj dělá ideálního parťáka pro Apple produkty. Pojďme se tedy na něj společně zaměřit.

Technické specifikace

Jak už jsme tedy zmínili výše, iPega 4008 je herním ovladačem, který je dle výrobce určen pro mobilní telefony, konzole Playstation 3 a Playstation 4 a počítače. Pro připojení gamepad používá bezdrátovou konektivitu skrze Bluetooth, avšak nechybí ani možnost použití kabelu, která je shodou okolností v některých případech vyžadována. Například při připojení k PC (Windows) či Playstation 3 musíme použít kabel. Co se však týká bezdrátové konektivity, u té výrobce slibuje skvělý dosah až osmi metrů, a to bez jakýchkoliv složitých nastavení.

Aby toho nebylo málo, gamepad je zároveň vybaven 3,5mm konektorem pro připojení sluchátek, reproduktorem, zabudovanými LED indikátory, které informují o pracovní fázi, a dvěma integrovanými motory v rukojeti pro poskytnutí vibrační zpětné vazby při hraní. Co se pak týče výdrže, u té se slibuje až 12 hodin hraní, přičemž ovladač lze naplno nabít jen za dvě hodiny. Konkrétní kapacita akumulátoru činí 400 mAh.

Jak už jsme ale zmínili hned v úvodu, co je pro nás jablíčkáře zcela nejzásadnější, je certifikace MFi (Made for iPhone). Díky ní totiž máme jistotu, že si gamepad bude jednoduše rozumět s našimi Apple produkty a bude tedy pracovat bez sebemenších problémů. Zda je to pravda, tak na to si posvítíme níže.

Design

Po stránce designu se gamepad, včetně rozložení ovládacích prvků, podobá oficiálnímu ovladači pro konzole Sony Playstation. Ve srovnání s ním však nabízí o něco robustnější tělo, což osobně vnímám jako skvělé plus, díky němuž se kontroler daleko lépe drží a příjemněji se s ním hraje. Co se jinak týče celkového provedení, výrobce v případě modelu iPega 4008 vsadil na neutrální černou barvu.

Fotogalerie ipega 4008 5 ipega 4008 11 ipega 4008 6 ipega 4008 10 ipega 4008 9 ipega 4008 7 ipega 4008 8 ipega 4008 3 Vstoupit do galerie

S ohledem na design rozhodně nesmíme zapomenout zmínit ergonomický tvar s vroubkováním na každé straně, díky čemuž se tento herní ovladač podstatně lépe drží v rukou. Ačkoliv se to nemusí zdát, vroubkování může sehrát poměrně důležitou roli při delších herních sešlostech. Ostatně právě proto na něj vsadil i konkurenční Microsoft u svých gamepadů pro Xbox.

iPega 4008 v praxi

Nyní už si pojďme posvítit na to nejdůležitější – jak se gamepadu dařilo v praxi. Hned z počátku musím uznat, že jsem byl jeho výkonem až překvapen a zcela upřímně jsem neočekával, že se alternativní ovladač vyrovná těm konzolovým. iPega 4008 jsem nejprve testoval v kombinaci s macOS (MacBook Air M1), konkrétně tedy na streamovací platformě Xbox Cloud Gaming. Z výsledku jsem byl naprosto překvapen. Díky předplatnému Game Pass Ultimate, které je první měsíc k dostání za pouhých 25,90 Kč, se mi zpřístupnila rozsáhlá knihovna s více než stovkou her, do nichž jsem se mohl okamžitě ponořit – a to dokonce i na svém MacBooku Air.

Pro hraní jsem celou dobu používal právě jen tento gamepad a jak už jsem zmínil výše, z jeho schopností jsem byl nadšený. Při hraní jsem se nesetkal s žádnou chybou či limitací ze strany ovladače. Výslovně musím zmínit, že analogové joysticky nabízejí plný 360° rozsah bez jakýchkoliv „mrtvých zón“, které jsou pro některé alternativní, především levnější, gamepady typické. Nic takového naštěstí ovladač iPega 4008 nedoprovází.

Menší nedostatek bychom ale přeci jen našli. Bohužel za něj není zodpovědný gamepad, ale operační systém macOS, který bohužel nepodporuje vibrace z ovladače. Spokojit se tak u gamingu musíme s tím, že zpětnou vazbu v podobě vibrací nedostaneme. Osobně jsem s tímto nedostatkem zase tak velký problém neměl, jelikož nadšení z toho, že mohu hrát takzvané AAA tituly i na Macu, bylo jednoduše větší. Pokud bychom však gamepad připojili k PC (Windows) a hráli přímo přes oficiální aplikaci Xbox (namísto prohlížeče), vibrací se nám dostane.

Nyní si ještě pojďme posvítit na hraní na iPhonu. I v tomto případě dokáže gamepad iPega 4008 poskytnout parádní zážitek a zajistit nám hodiny zábavy – nehledě na to, zda hrajeme přes službu cloudového hraní (Xbox Cloud Gaming), nebo přímo hry určené pro systém iOS. Apple totiž nabízí vlastní službu – Apple Arcade – která je plná titulů, které jsou kompatibilní s herními ovladači. Právě v takovém případě funguje gamepad přímo parádně a svou certifikaci tak má zcela zaslouženě.

Hraní GTA: Trilogy přes Xbox Cloud Gaming na iPhone

V závěru si ještě pojďme posvítit na samotné připojení. Pokud chceme gamepad iPega 4008 připojit k našim Apple produktům, vše vyřešíme velice jednoduše přes Bluetooth takzvaně bezdrátově. Ovladač tedy stačí jen zapnout a následně se k němu připojit v seznamu dostupných Bluetooth připojení. Kontroler si samozřejmě také zapamatuje naše zařízení a v budoucnu se k němu bude připojovat automaticky. Co se jinak týče samotné výdrže, pohodlně jsme dosáhli na slibovanou 10hodinovou výdrž.

Shrnutí

Pokud hledáte vhodný herní ovladač pro vaše Apple produkty a dočetli jste se v této recenzi až sem, pak už pravděpodobně víte, že je iPega 4008 skvělou volbou. Tento gamepad totiž nabízí vše, co od něj můžete požadovat. Díky svému tělu se totiž skvěle drží, perfektně funguje a netrpí žádnými nedostatky, s nimiž byste se u jiných ovladačů mohli setkat. Zároveň je také parádní, že mimo Apple produktů (iPhone, iPad, Apple TV či Mac) jej můžete použít i v kombinaci s PC (Windows) či herními konzolemi Playstation 3 a 4.

Aby toho navíc nebylo málo, současně si tento ovladač můžete pořídit s parádní slevou. V rámci současné akce si totiž na gamepad iPega 4008 s certifikací MFi můžete přijít za pouhých 824 korun.

Herní ovladač iPega 4008 s certifikací MFi zakoupíte zde