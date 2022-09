Proč mi vůbec nezáleží na designu iPhone

Poslední roky se neustále objevují komentáře, které se snaží hanit stále stejný design iPhone. Podle některých totiž to, co není vidět, přece nemůže znamenat žádnou změnu a dokud Apple neudělá ohýbací telefon, tak to bude stále stejný smartphone. Já s tímto názorem absolutně nesouhlasím a upřímně řečeno je mi úplně jedno, jak iPhone vypadá. Miluju krásné věci, miluju módu, miluji krásné auta, domy, hotely a místa, ovšem u toho telefonu, co mám v kapse mi to je tak nějak jedno. Mnohem víc mi totiž záleží na možnostech, které telefon nabízí a na tom, jak na něm mohu konzumovat obsah.

Ano přiznávám, že se mi líbí koncept otevíracích telefonů, ale jen do chvíle, než zjistíte, že videa na YouTube ruší ohyb, že jej musíte denně stokrát otevřít, abyste udělali něco, co vám zabere pár vteřin. iPhone sice asi pro mnoho lidí není tím nejhezčím kusem techniky na světě, ale za mě osobně je to funkční kousek, který neměl v podstatě důvod se za poslední roky měnit. Apple do něj dokázal vždy dát nové a lepší technologie bez toho, aniž by jej musel nějak výrazně upravovat. Pro někoho to může být nuda, ovšem čekat, že změna přijde jen s výraznou změnou designu je celkem nesmysl.

Když se podíváte na Ferrari, jen těžko rozeznáte model 458 a 488 GTB a přesto jsou při řízení zcela jiné a to ani nemluvím o tom, že zatímco 458 je poslední model s atmosférou a její kvílení vám skutečně zvedá všechny chloupky na těle, 488 GTB jako první přichází s turbo motorem. Přesto jsou to designově extrémně podobná auta a každý, kdo je vlastnil nebo řídil vám potvrdí, že rozdíl je extrémní. Přesně tak na to jde i Apple a mě to vůbec nevadí. Naopak pokud se bavíme čistě o designu, pak na něj stejně nasadím pokaždé obal, ve kterém jej nosím až do příchodu nového modelu a to, jak vypadá telefon pod obalem, mě tak nějak vůbec netrápí.

Navíc s telefonem je to podle mého osobního názoru velmi podobné jako s volantem. Jakmile něco funguje, může se to mírně inovovat a vylepšovat, ale v principu už přes sto let držíme v ruce stále kruh, kterým točíme na jednu, nebo na druhou stranu. To, že je nyní vyhřívaný, máme na něm tlačítka, joysticky, ukazatele otáček a podobné vychytávky je sice pěkné, ovšem princip je stále stejný a naprosto stejně je to i u Apple a jeho iPhone.