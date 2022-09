Always-On u nového iPhone 14 Pro podporuje Apple Maps, Apple TV Remote a další funkce

Ještě než se budeme mít zítra možnost podívat na funkce Always-On na svých iPhonech 14 Pro naživo, ukázaly první zahraniční recenze, co nás vlastně čeká. Kromě zamykací obrazovky, kde vždy vidíte aktuální informace, ukazuje Always-On také Apple Maps, Telefoní hovor a hlasové poznámky. V aplikaci Apple Maps, což je zřejmě to nejzajímavější, co Always-On aktuálně nabízí, se ukazují ukazatelé směru, respektive toho, kdy a kam máte zatočit a kromě toho také zbývající vzdálenost a čas, kdy dorazíte na místo.

Další zajímavou funkcí je pak Apple TV Remote, který taktéž funguje v režimu Always-On a umožňuje ovládání Apple TV bez toho, aniž byste museli rozsvítit displej telefonu. Pokud by se vám Always-On z nějakého důvodu nelíbil, můžete jej vypnout v nastavení telefonu. Zatímco někteří recenzenti, jenž již měli možnost si iPhone 14 vyzkoušet, tvrdí, že funkce nemá vliv na výdrž baterie, jiní se pro změnu domnívají, že se s ní telefon vybíjí rychleji. Uvidíme sami, jak to doopravdy je.