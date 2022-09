Proč byste měli okamžitě aktualizovat na iOS 16 či další nové OS Applu

iOS 16 není v žádném případě jen o novinkách. Kalifornský gigant v něm totiž opravuje i velmi závažnou bezpečnostní chybu, která mohla být zneužita k hacknutí iPhonů a která byla hlavně objevena Applem později než hackery, což jinými slovy znamená, že byla bohužel aktivně využívána. Naštěstí však lze problém vyřešit i instalací jiného updatu než “šestnácky”, pokud se vám například graficky nelíbí.

Když Apple uvolnil v pondělí večer iOS 16, poměrně překvapivě vypustil spolu s ním i iOS 15.7 či macOS Monterey 12.6. Nikoliv však proto, že by v nich přinášel taktéž novinky, ale proto, že tyto aktualizace přináší stejně jako iOS 16 opravu bezpečnostní chyby, která umožňovala právě výše zmíněné hacknutí telefonu a to konkrétně skrze aplikace, které mohly spouštět spousty nejrůznějších úkonů s povolenými přístupy. Instalace systému je proto doporučena všem uživatelům a to v ideálním případě co možná nejrychleji, jelikož jedině tak se vymýtí riziko potenciálního hacknutí. Instalaci provedete jako již tradičně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru v případě iPhonu a iPadů či Předvolby systém – Aktualizace softwaru v případě Macu.