MagSafe stojánek 3v1 CubeNest S310 Pro: Návrat krále

Komerční sdělení: Doba drátová skončila. Dnes už jen čekáme na to, který výrobce do svého nového telefonu nedá konektor pro nabíječku a přejde čistě na bezdrátové řešení. Apple je tomu pravděpodobně nejblíže, protože ke svým iPhonům již pár let nedodává adaptéry, ale jen nabíjecí kabel. Uživatelé, kteří nemají doma USB-C adaptér si jej musí dokoupit a nebo rovnou sáhnout po jiném řešení. Výrobce CubeNest nabízí celou řadu možností jak zařízení nabíjet. Za vlajkovou loď značky lze pak považovat kombinovaný stojánek S310, který ve své druhé generaci přichází z přívlastkem PRO.

Základní konstrukce stojánku zůstala stejná. Jedná se o bezdrátovou nabíječku v konstrukčním provedení 3v1, na kterou lze položit Apple Watch, AirPody (či jakékoliv jiné zařízení s podporou Qi) a na horní držák připnout iPhone pomocí MagSafe. Zde lze najít první rozdíl oproti předchozí verzi. Kabel pro MagSafe nabíječku je ukryt v těle nabíječky a není vidět tak jako tomu bylo u první generace. Jedná se o malou drobnost, ale produkt tak nyní působí celkově výrazně čistějším dojmem. MagSafe nabíječka umožňuje iPhone připnout jak v pozici režim portrét a nebo krajina. Další změna, která je na první pohled vidět, je rozšíření barevného provedení stojánku. Ten je nově nabízen nejen ve space grey barvě, ale i bílé a hlavně pak v odstínu sierra blue, který je téměř stejný jako u iPhonu 13. Poslední vylepšení produktu je ukryto uvnitř nabíječky. Jedná se o podporu rychlonabíjení Apple Watch 7. Díky rychlému nabíjení se baterie hodinek může dostat z 0 na 80 procent za zhruba 45 minut.

Tělo stojánku je vyrobeno z hliníku. Zajímavá je samotná základna nabíječky. Ta je velmi chytře navržena – při výrobě není z její vnitřní části odfrézován žádný přebytečný materiál. Výrobek je tak poměrně těžký. Je tak cíleně dosaženo nízkého těžiště a v kombinaci s protiskluzovou podložkou je zajištěno stability při používání telefonu. Toto bývá velký problém levných čínských stojánků, kdy při manipulaci s telefonem je třeba stojánek držet. Problém u těchto levnější výrobků bývá i v samotném magnetu. Ten je buď slabý a telefon na stojánku příliš nedrží, nebo naopak je sice dostatečně silný, ale pak při odebrání telefonu je třeba držet druhou rukou i samotný stojánek. To se ale u CubeNest S310 Pro nestává, silný magnet udrží telefon pevně na místě a to v průběhu, tak i po nabití. Při sundávání stačí iPhonem jen lehce otočit a pak jej bez problémů ze stojánku odebrat. CubeNest má i manažera nabíjení, který automaticky vypne nabíjení po plném nabití telefonu nebo sluchátek.

V balení nabíječky S310 Pro najdete mimo samotného stojánku ještě 20W adaptér do zásuvky a kabel na obou koncích opatřený koncovkou USB-C o délce jednoho metru. Kabel i adaptér jsou vyhotoveny v bílé nebo černé barvě podle barevných variant stojánku. Pokud by jste chtěli využít stojánek na maximum je možné nabíjecí adaptér vyměnit za silnější. Poté je možné dosáhnout kombinovaného nabíjecího výkonu až 30W. Vhodné silnější adaptéry je opět možné najít v nabídce značky CubeNest.

CubeNest S310 Pro by neměl chybět na stoje žádného uživatele primárně Apple zařízení, na které díky podpoře MagSafe cílí. Konstrukce 3v1 vás zbaví ostatních nevzhledných kabelů a nabíječek, stůl tak bude čistější a váš Mac se na něm bude více vyjímat.

Nabíjecí stojánek CubeNest S310 Pro zakoupíte na stránkách výrobce