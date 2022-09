Podívejte se, jak moc se liší umístění průstřelu v displeji iPhonů 14 Pro oproti starším výřezům

Když minulý týden Apple světu představil novou generaci iPhonů v čele s řadou 14 Pro, nejednoho jablíčkáře naprosto odrovnal záměnou výřezu v displeji za podlouhlý průstřel vyšpekovaný softwarovými možnostmi. Ten nese název Dynamic Island a kromě ukrytí modulu pro Face ID či předního fotoaparátu je schopný zobrazovat například příchozí hovory, minimalizované aplikace, hudební přehrávač a spoustu dalších prvků. Na druhou stranu je ale u něj třeba počítat s tím, že ačkoliv je užší než výřez, paradoxně může být o něco rušivějším při sledování obsahu.

Fotogalerie Dynamic Island 1 Dynamic Island 3 Dynamic Island 2 Vstoupit do galerie

Jelikož je Dynamic Island do značné míry ovládacím prvkem telefonu a nikoliv jen domovem pro přední senzory, Apple se jej rozhodl i umístit mírně níž než tomu je u klasického výřezu, čímž mu zajistil obklopení zobrazovací plochou, která je u něj i nad ním, což u výřezů samozřejmě možné nebylo. Kvůli tomu je však nyní Dynamic Island logicky daleko více součástí zobrazovací plochy displeje než výřez, což může být třeba při sledování videí a tak podobně trochu otravné. Na druhou stranu je třeba znovu zopakovat to, že se nejedná jen o úkryt pro senzory, ale z velké části o ovládací prvek telefonu, který bylo logicky třeba dostat na místo, ze kterého se bude pohodlněji ovládat a zároveň na kterém bude vypadat co možná nejlépe. A to by při jeho přitisknutí na horní rámeček telefonu, jak tomu bylo doposud u výřezu, zaručit tak úplně nešlo.