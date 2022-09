Microsoft Surface teď koupíte extrémně levně, ceny spadly o více než 9 tisíc

Komerční sdělení: Notebooky a tablety už nedomyslitelně patří do výbavy středoškoláků a především vysokoškoláků. Ideální jsou pak zařízení, která kombinují notebook s Windows 11 i tablet do jednoho a na tomto poli jednoznačně dominuje Microsoft se svými zařízeními Surface. A právě Surface Go 3, Surface Pro 8 a Surface Laptop Go nyní koupíte obzvlášť výhodně. Ušetříte totiž až 3 000 Kč a ještě navíc dostanete zdarma klávesnici v hodnotě až čtyř tisíc.

S návratem studentů do školních lavic a poslucháren přichází Mobil Pohotovost s doposud nejvýhodnějšími akcemi na zařízení Microsoft Surface. Tím nejdostupnějším je Surface Go 3, který za cenu od 9 390 Kč (dříve 11 490 Kč) nabízí řešení 2v1 a dokáže tak plnohodnotně nahradit tablet i notebook. Kromě nižší ceny navíc k Surface Go 3 teď dostanete klávesnici v hodnotě 3 490 Kč. Cenu si pak můžete snížit ještě o dalších 1 000 Kč – stačí prodat jakékoli starší zařízení (telefon, tablet, hodinky, notebook nebo herní konzoli).

Pokud dáváte přednost zařízení s výrazně vyšším výkonem, pak určitě sáhněte po Surface Pro 8, který můžete mít už za 25 990 Kč (dříve 29 490 Kč) a navíc s klávesnici v hodnotě čtyř tisíc korun zdarma. Jedná se o profesionální zařízení kombinující notebook i tablet, který vám kromě výkonného procesoru nabídne i skvělý 120Hz displej a až 16hodinovou výdrž baterie.

Zlatou střední cestou je pak Surface Laptop Go, který představuje notebook s dotykovou klávesnicí, dostatečným výkonem a celodenní výdrží baterie. Aktuálně je výrazně zlevněný a pokud využijete ještě třítisícový bonus, pak vás Surface Laptop Go vyjde jen na 12 490 Kč (dříve 21 990 Kč).

Ceny Surface po odečtení bonusů: