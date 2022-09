Recenze Treed Honeycomb Charger: První 3D tištěnou bezdrátovou nabíječkou s MagSafe

S česko-německou společností wearetreed už jsme měli co dočinění. Jednalo se o bezdrátovou nabíječku, která byla dřevěná, a za každý její prodaný kus byl vysazen strom, přičemž semeno jednoho jste našli i v balení. Treed honeycomb charger je úplně jiný produkt, i on ale ctí zásadu „udržitelně, bez plastů a s pozitivním vlivem“. Do rukou se nám dostal její předprodukční vzorek.

Když se podíváte na přiložené fotografie, možná se podivíte nad tím, jak to nemůže být plast. Tvůrci zde ale nešli jen cestou originálního designu, nýbrž unikátním způsobem výroby a samotným použitým materiálem. Jedná se tedy vůbec o první 3D tištěnou nabíječku, která bude uvedena na trh.

Jako materiál pro tisk bylo zvoleno recyklované PLA, které je původně vyrobeno z kukuřičného škrobu a v tomto případě už jednou použito a recyklováno do nového filamentu pro 3D tisk. Díky tomuto způsobu výroby je tak celá nabíječka založena na principech cirkulární ekonomiky – až doslouží, tak po vyndání elektronických součástek lze dokonce zbytek jednoduše kompostovat.

Sestav si sám

Není to tedy jen originální vzhled včelí plástve, který nabíječka nese, stejně jako biologicky odbouratelný smysl její výroby a likvidace, ale i možnost konfigurace její podoby zákazníkem. Ostatně princip její výroby na 3D tiskárně k tomu přímo svádí. Nabíječka se tedy skládá ze čtyř částí, kdy je u každé možné vybrat si z šesti barev. Čistou matematikou vám z toho vyjde, že si můžete vybrat z celkem 1 296 barevných kombinací.

Samotný materiál je velice lehký, ale zároveň pevný. Zejména ve struktuře horní části najdete pár otřepů, ale není to na škodu. Je to samozřejmě dáno technologií výroby, která se navíc s každou vytištěnou nabíječkou zlepšuje. Spodní část je pak k té horní přišroubována imbusovými šrouby. Díky tomu je zabezpečeno, že až nabíječka doslouží, sami si ji jednoduše rozeberete a co půjde, prostě hodíte do kompostu nebo bioodpadu.

MagSafe s 15 W

Protože si tato první 3D tištěná bezdrátová rychlonabíječka rozumí s technologií Qi, není tedy určena jen pro iPhony, i když má pro ně jasnou přidanou hodnotu. Všem zařízením dokáže poskytnout výkon 15 W, a to i iPhonům s MagSafe. Nabíječka nejen že obsahuje magnety, ale po přiložení iPhonu na něm uvidíte i typickou MagSafe animaci zahajující nabíjení (je třeba připojit minimálně 20W adaptér). Nechybí standard Quick Charge 3.0 a USB-C konektor. Právě pro uživatele iPhonů s technologií MagSafe si výrobce připravil i malý stojánek. Do něho nabíječku jednoduše usadíte, takže ji nemusíte používat jen v horizontální poloze. Samozřejmě se to hodí pro lepší konzumaci videoobsahu.

Má to jen jeden háček. Magnety nabíječky neudrží iPhone 13 Pro Max, se kterým jsme nabíječku testovali, bez krytu. Když na ni telefon položíte a zvednete ho, je to v pohodě, nabíječka se udrží, ale jakmile se dostává do vertikální polohy, už to magnety nezvládnou. Může za to poměrně velká plocha nabíječky, která je v nejširším bodě 130 mm, ale i samotný iPhone a jeho výstupy fotoaparátu. Ten na ni tak nedolehne celou plochou. Menší modely by neměly mít problém, vše popřípadě řeší kryt. Opět je třeba zmínit, že jsme testovali předprodukční vzorek, takže ve finále mohou být použity ještě silnější magnety.

Kampaň v plném proudu

Všechno něco stojí, a to i vymyslet a vyrobit takovouto sympatickou nevšední „bioeko“ nabíječku. Společnost proto aktuálně rozjela kampaň na crowdfundingovém Kickstarteru s cílem vybrat dostatek prostředků na financování projektu. V rámci kampaně si tak můžete tuto recyklovanou a recyklovatelnou nabíječku pořídit už za 37 EUR (cca 900 Kč). Verze se stojánkem vyjde na 44 EUR (cca 1 100 Kč). V nabídce jsou i další zvýhodněné sety. V případě zafinancování projektu začne celosvětová distribuce ještě v prosinci letošního roku.

Kickstarter kampaň najdete zde