iPhony 14 se dočkaly jedné z nejikoničtějších vychytávek Maců

Je jasné, že Apple včera nemohl říct o novinkách vše. Zajímavou novou funkcí iPhonů 14 jsou rozhodně zvuky při zapínání/vypínání. Ne snad, že by se jednalo o kdovíjak závratnou funkci, ale že se k tomuto kroku vůbec Apple odhodlal. Vše má samozřejmě své důvody. S odhalením této funkce přišel expert na asistenční technologie Steven Aquin, který tuto funkci přirovnal k ikonickému spuštění Macu.

Jak poznamenal vývojář Steve Moser, funkce se bude nacházet v aplikaci Nastavení v části Zpřístupnění → Zvuky při zapnutí a vypnutí a je navržena tak, aby uživatelům dala vědět, zda byl iPhone zapnut nebo vypnut. Zvuk byl nalezen díky rozboru souborů ve včera vydané Release Candidate betě iOS 16. Poslechnout si jej můžete pod odstavcem. Na video se zapnutím iPhonu jsme zatím nenarazili. Funkce je zřejmě určena především pro nevidomé a slabozraké uživatele, kteří teď budou mít jistotu, zda se jejich iPhone skutečně zapnul/vypl. Jak hodnotíte včerejší představené novinky?

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 8, 2022