Apple v Česku výrazně zdražil, nakupte rychle ještě za staré ceny!

Při pohledu do Apple Online Storu spadla po konci včerejší Keynote mnoha z nás brada. Ceny, na které jsme byli u nových iPhonů zvyklí, jsou totiž minulostí a co víc, nahoru šly i ceny mnoha dříve představených produktů. Růst inflace v České republice je nemilosrdný, kvůli čemuž se musíme smířit s podstatně vyššími cenami i my. Pozitivem je nicméně to, že čeští prodejci zatím na zvýšení cen nestihli zareagovat a stále se tak dá nakoupit

Zvýšení cen se na Apple Online Storu dotklo jak dražších kousků, tak i levných doplňků. Například cena AirTagů poskočila z 899 Kč na 999 Kč s tím, že za AirTagy ve 4packu zaplatíte 3290 namísto 2890 Kč. Vzrostly ale třeba i cena iPhonu SE 3, krytů, řemínků na Apple Watch a tak podobně, přičemž u levnějších produktů se bavíme o stokorunách, v případě iPhonu SE je ale už nárůst v podobě jednoho tisíce korun. Nejedná se tedy o vyloženě zanedbatelné částky, které by člověk nepocítil a tudíž nezbývá než doporučit všechny Apple nákupy uskutečnit co možná nejdříve, dokud se ceny ještě drží na solidní úrovni.