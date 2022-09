Apple čím dál tím víc rozevírá nůžky mezi uživateli v ČR a USA

Za to, jaký je aktuální kurz dolaru vůči Euru, ani za situaci, která panuje v Evropě Apple samozřejmě nemůže. Je spíš až k nevíře, že i v dnenší době dokáže Apple prodávat své produkty v USA za stále stejnou cenu jako před rokem a za to určitě patří klobouk dolů. Bohužel z pohledu Evropanů si nově za jeho produtky připlatíme, což sice zamrzí, ovšem je to pochopitelná věc. Co však začínáme pociťovat čím dál tím víc je fakt, že i když jsou v Evropě nové produkty dražší než v USA, nabízí čím dál tím méně funkcí, oproti USA.

Pokud si dnes pořídíte iPhone 14 Pro v USA, pak za něj v přepočtu zaplatíte necelých 25 000Kč v základní variantě. Ano, je to cena bez DPH, bez CLA a pouze s jednoletou zárukou. V ČR ten stejný telefon koupíte za 33 490Kč, ovšem znovu zdurazňuji, že je to cena s DPH, CLO a dvouletou zárukou. I kdyby byla cena stejná, je zde jeden zásadní rozdíl a to je využitelnost, kde se nůžky mezi ČR a USA čím dál tím více otevírají.

K novým iPhonům získáte nově jako bonus tříměsíční předplatné služby Fitness+ od Applu. Za tyto tři měsíce byste normálně zaplatili 30 dolarů a jedná se tak o příjemný bonus, který nahradil předplatné Apple TV+, které Apple rozdával v předchozích letech. Má to však jeden háček, v ČR není služba Fitness+ dostupná a akci tak nemůžeme využít. Když si koupíte iPhone, jeho nedílnou součástí je digitální hlasová asistentka Siri, ta je bohužel v ČR taktéž nedostupná, respektive je dostupná pouze v angličtině a její funkce jsou navíc značně omezené.

Na to, že služby obecně jsou zde méně dostupné než v USA, jsme si v případě Applu zvykli. Je tu však další háček. Jednou z nejvíce prezentovaných funkcí v případě iPhone 14 byla možnost satelitní komunikace. Telefon ji má jako jeho nedílnou součást a vývoj rozhodně nestál málo peněz. Je to skvělá funkce, která může zachraňovat životy. Bohužel jen v USA a Kanadě. Apple tentokrát ani neuvedl, že se chystá přijít s funkcí satelitní komunikace do dalších zemí.

Apple v USA zcela vynechal SIM karty a nové iPhony již nemají šuplík na SIM kartu vůbec, tedy ty určené pro USA. I když to někdo sice může vnímat spíše jako nevýhodu, opět je zde celkem velký rozdíl, který tentokrát může mít vliv na lepší utěsnění proti vodě. Verze telefonu pro USA i pro Evropu mají sice stejnou specifikaci voděodolnosti, ovšem každá díra do šasi navíc se počítá. Ale jak říkám, slot na SIM může být pro někoho naopak výhodou. Poslední věcí jsou pak živé Widgety, které jsou součástí iOS 16 a spolu s Dynamic Island vytváří zajímavé animace a notifikace, ovšem jsou v mnoha případech navázány na Apple News a u nás tak opět nebudou dostupné. Za telefon platíme stejně, respektive ještě víc než uživatelé v USA a přesto máme o několik funkcí méně a v případě satelitní komunikace a Siri jsou to poměrně zásadní funkce.