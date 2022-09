Na nudné keynote ukázal Apple zajímavé produkty, které jsou pro nás drahé

Když před pár lety začal Apple s předtočenými prezentacemi svých produktů, říkal jsem si, že je to pořád lepší, než se dívat na sál plný lidí v respirátorech. Pandemie je ovšem na ústupu a na většině území naší planety neplatí žádná nebo jen minimální opatření. Přesto Apple i letošní keynote předtočil. Po těch letech mě předtočená videa začínají nudit a mám takový divný pocit z toho, že někdo nažene miliony lidí k televizi, aby jim v jeden čas prostě jen pustil hodinu a půl dlouhou reklamu na své produkty. Srovnávat keynote z letošního roku s tím, co na pódiu předváděl Steve Jobs, je zcela mimo realitu a problém zdaleka není jen v Timu Cookovi.

Už ani úvodní video o tom, jak Apple Watch zachraňují životy nemělo ten šmrnc a obě oči zůstaly suché. Applu se zkrátka z mého pohledu prezentace letošních novinek příliš nepovedla a jsem zvědavý, zda se vůbec někdy vrátí na pódium, před skutečné novináře a fanoušky.

Samotné produkty bych rozdělil do dvou kategorií. Ta první opravdu nedává smysl pro nikoho, kdo má dovolím si říct i pět let staré produkty, tedy alespoň v případě Apple Watch, protože právě SE 2 si dovolil Apple srovnávat pouze s pět let starou třetí generací. Je fajn, že se osmá generace Apple Watch dočkala teploměru a třeba pomůže pár ženám otěhotnět, protože to byla hlavní funkce, kterou jsem si ohledně nových Apple Watch 8 odnesl. Do této kategorie bych zařadil také iPhone 14, který nabízí oproti iPhone 13 tak málo novinek, že jej zkrátka vymění jen lidé, kteří mají více než dva roky starý model.

Druhou kategorií jsou iPhone 14 Pro a Apple Watch Ultra. I když sám nosím už roky Garmin MarQ a vyměnit jsem se je nechystal, letos si poprvé Apple Watch zkusím nejen v rámci recenze, ale i v rámci toho, že bych si je možná opravdu koupil. Apple Watch Ultra na mě udělaly dojem a připadají mi na první pohled jako ideální kombinace Apple Watch a funkcí, které nyní nabízí jen Garmin. Uvidíme ovšem jak to bude ve skutečnosti a zda se dokážu smířit se zhruba čtrnáctkrát nižší výdrží baterie, než nabízí Garmin. Na druhou stranu je však zajímavé, že konečně někdo nenechá Garmin dělat si co chce a hodil mu do jeho neohrožené cesty za všemi sportovci světa vidle. Na Apple Watch Ultra jsme opravdu moc zvědaví a už se nemohu dočkat, až je poprvé vyzkouším na zápěstí.

iPhone 14 Pro ve mě vzbudil dojem toho, že Apple ještě stále umí marketing a to skvěle. Když už tam ten průstřel musí být, tak to přece nebude průstřel, ale Dynamic Island. To zní zcela jinak, než nějaký notch nebo průstřel a je to prostě cool, i když je to věc, kterou ještě před pár hodinami nesnášel celý svět. Nový 48Mpix fotoaparát pak přináší přesně to, co jsme psali, tedy možnost výřezů a tím posouvá možnosti fotografování iPhonem na zcela novou úroveň. iPhone 14 Pro se mi tedy opravdu líbí, a navíc v kombinaci s XDR Displejem si myslím, že bude opravdu o co stát.

AirPods Pro 2 mi připadají na můj osobní vkus tak nějak až moc umělé. Osobně používám AirPods 3. generace, sem tam AirPods Max a hudbu nejraději stejně poslouchám v autě nebo u počítače z reproduktorů KEF. Ani první generaci AirPods Pro jsem si příliš neoblíbil, protože mi zkrátka připadá zvláštní, že jednou neslyším nic, podruhé slyším víc, než bych měl a potřetí slyším něco mezi. K tomu všemu si nyní mohu uměle nechat vyladit zvuk, ne tak aby hrál, jak jej nahrál samotný umělec, ale aby hrál líbivě a to mě prostě nebaví. Je to jen můj osobní názor a chápu, že pokud někdo jezdí den, co den metrem nebo běhá po ulicích velkoměsta, pak bude AirPods Pro 2 milovat, ovšem já do této skupiny nepatřím.

To co vzbudilo mnohem větší vášně než samotné produkty jsou však jejich ceny. Ty jsou vysoké, až příliš vysoké. Problém však je v tom, že euro se propadlo vůči dolaru tak hluboko, jak ještě nikdy nebylo. Apple tak sice zachoval ceny v USA, ovšem v Evropě zmítané aktuální situací musel ceny zvýšit. Když se k tomu všemu navíc přičetl nejistý kurz koruny, nastal šok. Po letech se nyní opět vyplatí vyrazit pro iPhone do ciziny, protože přepočet z Eura na koruny je nyní opravdu nevýhodný, tedy ten, který nabízí Apple. Apple předvedl, že dokáže své produkty vyrábět za stále stejné ceny jako dřív, což je v současné době až k nevíře, ovšem dokáže to jen pro někoho a my Evropané to bohužel nejsme. Zda mají produkty, které dnes Apple představil cenu, jenž za ni v Evropě chce, to si musí zvážit každý sám.